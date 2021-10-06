الغذاء والدواء تكشف حقيقة فوائد إضافة حمض الفوليك لشامبو الشعر

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ما تم تداوله بشأن طحن أقراص حمض الفوليك وإضافتها لعبوة كاملة من الشامبو واستخدامها بشكل يومي مفيد للشعر من حيث الكثافة وتنشيط البوصيلات ومنع الشيب وإعطاء اللمعان.
وأوضحت الهيئة أنه لا يمكن ضمان سلامة المنتج في حال تم خلطه مع مواد كيمائية أو مستحضرات دوائية دون الأخذ بالاعتبار حسابات السمية والتغيرات الحمضية التي تؤثر على بيئة البكتيريا الموجودة بالشعر، بالإضافة إلى أن ممارسة خلط المواد الكيميائية أو المستحضرات الدوائية مع منتجات التجميل يجبان تتم عن طريق منشأة مرخصة وبنسب محددة.
وأكدت أن نشر طرق خلط وتصنيع المنتج التجميلي في وسائل الإعلام بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، يعد مخالفاً لاشتراطات نظام منتجات التجميل الذي يحصر هذا النشاط على المنشآت المؤهلة والتي تم إدراجها كمصانع أو مستودعات مستوفية لشروط الادراج.
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