شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أشياء يجب معرفتها عن الشلل الدماغى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشلل الدماغي هو مجموعة كبيرة من الاضطرابات الحركية، ويتم الاحتفال بالتوعية به كل عام فى 6 أكتوبر، ويعد الهدف الرئيسي هو التأكد من أن هؤلاء الأطفال والبالغين المصابين بالشلل الدماغي (CP) يحصلون على نفس الحقوق وإمكانية الوصول والفرص مثل أى شخص آخر ليس لديه إعاقة.

ووفقا لتقرير الموقع الطبي "healthline" فإن الشلل الدماغي هو مجموعة كبيرة من الاضطرابات الحركية التى يمكن أن يكون لها تأثير على حركة وعضلات الطفل، يمكن أن يسبب تلفًا للدماغ وغالبًا ما يحدث قبل الولادة.

تبدأ أعراض الشلل الدماغي بالظهور عندما يبلغ الطفل سنة أو سنتين، ويمكن أن تؤدى هذه المجموعة من الإعاقات إلى اضطراب في الحركة يتضمن تصلبًا، وترهلًا، وتصلبًا فى الأطراف، ووضعية غير طبيعية، وحركات لا إرادية وصعوبة في المشى.

ويمكن أن يواجه الأطفال المصابون بالشلل الدماغى أيضًا مشاكل فى البلع، ويمكن أن يكون لديهم تشنجات فى عضلات العين، حيث لا يمكن للعينين التركيز على نفس الشيء في نفس الوقت.

الشلل الدماغي هو مجموعة ضخمة من الاضطرابات المختلفة، وهناك أنواع مختلفة من الشلل الدماغي يمكن أن تؤثر على أجزاء مختلفة من الدماغ، كل نوع يؤدى إلى اضطرابات حركية مميزة مثل الشلل الدماغي التشنجي والشلل الدماغي الحركي والشلل الدماغي منخفض التوتر والشلل الدماغي الرنح والشلل الدماغي المختلط.

الشلل الدماغي هو أكثر الاضطرابات الحركية شيوعًا عند الأطفال، ووفقًا للأرقام المقدرة لشبكة مراقبة التوحد وإعاقات النمو (ADDM) التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تم تشخيص إصابة حوالى 1 من 345 طفلًا بالشلل الدماغى.

يعاني الكثير من الأطفال المصابين بالشلل الدماغي من حالة إضافية أو أكثر إلى جانب الشلل الدماغى، وتسمى أيضًا الحالات المصاحبة للحدوث، تشمل هذه الحالات الإضافية عند الأطفال الصرع والتوحد وما إلى ذلك.

واحدة من العلامات الرئيسية للشلل الدماغي هو تأخير معالم الحركة عند الطفل، منذ الولادة وحتى سن 5 سنوات، يجب أن يكون الطفل قادرًا على تحقيق بعض أهداف الحركة الأساسية، مثل المشى والجلوس والوقوف، إذا كان هناك تأخير فى هذا التطور، فهناك احتمال كبير أن الطفل يعاني من الشلل الدماغي.

فى معظم الحالات يحدث الشلل الدماغي بسبب إصابة دماغ الطفل أثناء الحمل أو الولادة، ويمكن أن يسبب تلف أجزاء مختلفة من الدماغ أنواعًا مختلفة من الشلل الدماغي، ويمكن أن يؤدى تلف الدماغ إلى مشاكل معينة مرتبطة بضعف التحكم الحركى والتنسيق والتوازن.

يتم تشخيص الشلل الدماغي في الغالب خلال السنة الأولى أو الثانية بعد الولادة، إذا كان الطفل يعانى من أعراض خفيفة، فمن الصعب في بعض الأحيان إجراء التشخيص المناسب حتى يكبر الطفل بضع سنوات، تبدأ الإعاقات الحركية فى الظهور خلال السنوات القليلة الأولى بعد الولادة.

بشكل عام، لا يؤثر الشلل الدماغي على ذكاء الطفل ولكن صدمة الدماغ يمكن أن تظهر أحيانًا علامات الإعاقة الذهنية، يتمتع معظم الأطفال المصابين بالشلل الدماغي بذكاء متوسط ​​أو أعلى من المتوسط ​​ويمكنهم أن يعملوا كإنسان عادي.

يمكن أن تختلف أعراض الشلل الدماغي من كل طفل بناءً على مكان إصابة الدماغ أو الصدمة، يعاني بعض الأطفال من تقييد كبير في الحركة، بينما يواجه الآخرون الكثير من الصعوبات في فهم الأشياء.

يعاني بعض الأطفال المصابين بالشلل الدماغي من ألم جسدي بسبب وضع الجسم غير الطبيعي أو حركة العضلات والمفاصل، يعاني البعض الآخر من الألم بعد فترة من الزمن بسبب تآكل العضلات، الألم هو أحد العلامات الشائعة للشلل الدماغي.