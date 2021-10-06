شكرا لقرائتكم خبر عن علامة على يدك تشير لـ نقص الماء فى جسمك والجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث الجفاف بشكل شائع خلال فصل الشتاء، ويشير إلى حالة لا يحصل فيها جسمك على كمية كافية من الماء عندما يفقد سوائل أكثر مما يحصل عليه، ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى آلية عطش تدل على أن الجسم يشرب الماء من وقت لآخر، ولكن خلال فصل الشتاء يشعر المرء أقل بالعطش مما قد يؤدي بمرور الوقت إلى الجفاف.

ووفقا لتقرير لموقع time now news ، فإن الشعور بالعطش هو العلامة الرئيسية التي تدل على الجفاف، وقد تكون هناك أعراض أخرى أيضًا قد تفقدها دون أن تدرك ذلك، بينما يمكن أن يظهر الجفاف الحاد في الإغماء وضباب الدماغ والدوخة، غالبًا ما لا يتم اكتشاف الجفاف المزمن حتى يبحث المرء عن أعراضه على الجلد وبشكل أكثر تحديدًا على اليدين.

البشرة الجافة ونقص الماء فى الجسم

غالبًا ما يتم الخلط بين الجلد الجاف والإصابة بالجفاف، يشير الأول إلى حالة لا ينتج فيها جسمك بشكل طبيعي زيوت كافية لزيوت بشرتك، في حين أن الجفاف يمكن أن يتفاقم أكثر بسبب الجفاف ونقص الماء في الجسم ، فإن الشرطين ليسا نفس الشيء لأن الأخير ينجم عن نقص الماء في خلايا الجلد في حين أن الشعور بالعطش هو علامة رئيسية للجفاف ، فقد تظهر أيضًا بعض الأعراض على يديك.

كيف ينعكس الجفاف على اليدين؟

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل البشرة الجافة ، يمكن أن يكون الجفاف أكثر ضعفًا لأنه قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالبرودة ويمكن أن يجعل الجلد على أطراف الأصابع يبدو ذابلًا.

هناك طريقة أخرى لفحص يديك بحثًا عن الجفاف وهي قرص الجلد خلف أصابعك اضغط برفق على الجلد على ظهر يدك ولاحظ كيف يعود إلى طبيعته إذا استغرق الأمر وقتًا أطول من المعتاد ، فقد يكون علامة على الجفاف.

ما هي عوامل خطر الإصابة بالجفاف عبر الفئات العمرية؟

تشمل عوامل خطر الإصابة بالجفاف عبر الفئات العمرية المرض والتدريبات المكثفة والطقس الحار من خلال التمرين المكثف وبسبب الطقس الشديد، يمكن أن يفقد الجسم الكثير من الماء مما قد يخل بتوازن السوائل مما يؤدي إلى الجفاف يمكن أن يكون الإسهال والقيء أيضًا من عوامل خطر الإصابة بالجفاف.

صداع الرأس

مسحة صفراء داكنة في البول

دوخة

تهيج

جفاف الفم والشفتين

الأعراض الرئيسية للجفاف بالإضافة إلى العطش: