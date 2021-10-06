دراسة تؤكد أن الكافيين يكبح «باركنسون»

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

أثبتت دراسة حديثة، أن الكافيين يخفف من فرص الإصابة بمرض باركنسون، فحسب موقع روسيا اليوم، أجرى علماء تحليلاً لمجموعة دراسات متخصصة بالمجال، هدفه معرفة حقيقة قدرة الكافيين على كبح مرض باركنسون.وقام الباحثون بمسح قواعد البيانات الإلكترونية، باستخدام مصطلحات تتعلق بمرض باركنسون والقهوة والمنتجات الغذائية المحتوية على الكافيين.

