شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع بخاخات الأنف ولماذا يجب عليك استخدامها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتشار أمراض الجهاز التنفسى، بدأ الناس فى استكشاف طرق مختلفة للحفاظ على صحة الجهاز التنفسى، ويعتبر غسل الأنف بالمحلول الملحى باستخدام بخاخات الأنف من بين الطرق العديدة المعتمدة للحفاظ على نظافة الأنف.

ووفقا لتقرير موقع onlymyhealth يساعد غسل الأنف بالمحلول الملحى أو استخدام بخاخات الأنف المالحة فى مثل هذه الحالات عن طريق التخلص الفعال من المخاط الزائد والحطام فى تهدئة مجرى الأنف، كما أنه يساعد على التنفس أثناء الإصابة بعدوى الجهاز التنفسى العلوى.

أنواع بخاخات الأنف

عندما تفكر فى بخاخات الأنف، قد تعتقد خطأً أنها كلها متشابهة وتعمل جميعها بشكل متماثل، ومع ذلك يمكن تصنيف بخاخات الأنف إلى فئتين - علاجي ومحلول ملحي.

تستخدم البخاخات الطبية لمؤشرات صحية محددة، بينما يمكن استخدام بخاخات الأنف المحتوية على محلول ملحى يوميًا للحفاظ على تجاويف الأنف نظيفة من الملوثات والجراثيم، عن طريق ترطيب تجويف الأنف وإزالة أى مواد مترسبة داخل الأنف، فإنها تساعد فى إزالة الغشاء المخاطى الهدبى.

بخاخات الأنف شائعة الاستخدام:

1. بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان

تستخدم بشكل أساسى لإزالة احتقان الأنف، ومع ذلك، يوصى باستخدامها وفقًا لنصيحة الطبيب وللمدة المذكورة على الملصق فقط، وراجع دائمًا التعليمات الواردة فى العبوة للاستخدام الآمن.

2. بخاخات الستيرويد الأنفى

هى عقاقير قوية مضادة للالتهابات وتستخدم لإزالة احتقان الأنف الناتج عن التهاب الجيوب الأنفية، كما أنها مفيدة فى تقليل العطس وسيلان الأنف والحكة والعيون الدامعة، ومع ذلك، يجب استخدامها بناءً على وصفة الطبيب فقط.

3. بخاخات الأنف المالحة

يمكن أن تقضى بخاخات المحلول الملحى بشكل فعال على الجراثيم والمواد المسببة للحساسية التى تسبب التورم والتهيج فى الأنف، فهى مصنوعة من محلول ملحى معقم، هذه البخاخات ترطب وتنظف فتحات الأنف.

التطهير اليومي للأنف

إزالة المخاط الزائد وجزيئات الحساسية والجراثيم من الأنف، مما يسهل التنفس

تنظيف تجاويف الأنف عند انسدادها، على سبيل المثال أثناء البرد أو فى حالات الحساسية

ينحف ويرخى إفرازات الأنف ويساعد على إزالتها

ترطيب الغشاء المخاطى للأنف فى حالة تهيج الأنف الطفيف أو بسبب الرطوبة المنخفضة (على سبيل المثال بسبب الغرف المُدفأة / المكيفة ، والارتفاعات العالية ، والسفر بالهواء)

فوائد استخدام بخاخ محلول ملحى للأنف

يمكن أن يقطع الاستخدام اليومى لبخاخات الأنف المالحة شوطًا طويلاً فى تعزيز نظافة الأنف، لكن قبل البدء فى استخدام أى بخاخ أنف علاجى، يجب عليك استشارة الطبيب لفهم أيها هو الأنسب لحالتك الصحية.