شكرا لقرائتكم خبر عن افعلى ولا تفعلى.. نصائح للحفاظ على صحة وجمال الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجميع للحصول على شعر صحى وذو مظهر جيد، وهناك بعض النصائح الصحية التي يمكن اتباعها تساعد في الحصول على شعر صحى ولامع، وفقا لتقرير لموقع time now news.

إليك بعض الأشياء التي يجب عليك فعلها للحصول على شعر صحي:

قص الأطراف المتقصفة: النهايات المتقصفة سيئة والأسوأ تجنبها وعدم قصها، يؤدي التقصف إلى زيادة خطر تكسر الشعر ويحد من نموه الصحي، لتجنب حدوث ذلك، انتبهى لشعرك وقصه كل شهر إلى شهرين.

احميه من الشمس: يحتاج شعرك إلى الحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة أيضًا، الشعر غير المحمي أكثر عرضة لتلف الشعر وتغير لونه عند الخروج، تأكدى من استخدام منتجات وغطاء مناسبين لحماية شعرك من أشعة الشمس والملوثات الخارجية.

تنظيم روتين الشامبو الخاص بك: فالغسيل بالشامبو مضر بنفس الدرجة مثل استخدام القليل من الشامبو، الإفراط في استخدام الشامبو يمكن أن يتسبب في جفاف فروة الرأس ويمكن أن يؤدي غسل الشعر بالشامبو إلى تراكم الزيت في فروة الرأس، ولكن يمكن أن يسبب تلف الشعر لذلك ، يعد وجود جدول شامبو منظم أمرًا ضروريًا للعناية بالشعر.

بعض الأشياء التي يجب تجنب فعلها للحصول على شعر صحي:

لا تستخدمي الكثير من الحرارة: إذا كنتِ من الأشخاص الذين استخدموا الكثير من المواد الصحية عن طريق مكواة تجعيد الشعر، أو مكواة فرد الشعر، أو مجففات الشعر ، فعليك التوقف الآن من أجل شعرك يمكن أن تؤدي الحرارة الزائدة إلى إتلاف ملمس الشعر ولمعانه ولونه، علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي إلى ضعف وهشاشة الشعر ويزيد من خطر التكسر والتجعد.

تجنب ربطها بإحكام شديد: قد تكون المهور العالية والضفائر الضيقة على رأس قائمة اتجاهات الموضة ، ولكن إذا لم يتم ممارستها بشكل معتدل، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الشعر يمكن أن يؤدي ربط الشعر في المهور أو الضفائر المشدودة إلى تكسر الشعر بسبب الشد المستمر يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالة الشعر المعروفة باسم ثعلبة الشد.

توقف عن تمشيط الشعر المبلل: امنح شعرك بعض الوقت للتنفس بعد الخروج من الحمام لا يُنصح بتمشيط الشعر المبلل لأنه قد يؤدي إلى تساقط الشعر وتقصفه علاوة على ذلك ، يوصى بتجفيفه وعدم فركه بقوة بمنشفة.