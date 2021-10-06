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فوائد عديدة للكمون.. اعرف طريقة تناوله وكيف يساعد فى إنقاص الوزن

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القاهرة - سامية سيد - الماء هو أفضل مشروب من أجل صحة جيدة وفقدان الوزن، وأكدت دراسة تستند إلى بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة الوطنية الأمريكي، أن هناك ارتباطا كبيرا بين عدم كفاية تناول الماء والسمنة، مما يشير إلى أن الترطيب الجيد يلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الوزن، ولكن هل هناك أي طريقة لجعل فقدان الوزن يحدث بشكل أسرع عند شرب الماء؟ "جرب ماء الكمون" بحسب ما ذكره موقع "  eatthis".

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يمكنك صنع ماء الكمون بسهولة في المنزل باستخدام بذور الكمون المجففة، حيث أظهرت التوابل الغنية بمضادات الأكسدة نتائج واعدة في تحسين جهاز المناعة وصحة الأمعاء ، وتقليل الالتهابات ، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

الكمون يحرق الدهون:

لقد تم البحث عن الكمون فيما يتعلق بفوائده في إنقاص الدهون ، وقد أظهر زيادة معدل الأيض لدى أولئك الذين عانوا من فقدان الوزن،  فالتمثيل الغذائي الأسرع يعني أن الجسم يحرق السعرات الحرارية بمعدل أعلى.

في تجربة سريرية صغيرة شملت 88 امرأة بدينة ، تناولت مجموعة تجريبية من النساء زبادى مع الكمون في وجبتين يوميًا لمدة ثلاثة أشهر، تناولت المجموعة الأولى نفس الكمية من الزبادي ولكن بدون إضافة مسحوق الكمون خلال نفس الفترة.

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اتضح أن النساء اللائي تناولن الكمون فقط قللن بشكل كبير من وزنهن ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر وكتلة الدهون، كما تمتعوا بانخفاض مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية في الدم وكوليسترول LDL (السيئ) مع زيادة الكوليسترول الجيد HDL

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كما أن ماء الكمون يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال مساعدة الخلايا على الاستجابة بشكل صحيح للجلوكوز والأنسولين. عندما يرتفع مستوى السكر في الدم ، يمكن تخزين الجلوكوز في خلاياك أكثر مما تحتاجه للطاقة ، ويمكن تحويله إلى دهون.

كيفية صنع ماء الكمون:

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يمكن استهلاك ماء الكمون ساخنًا أو باردًا ، حيث يتم نقع ملعقة كبيرة من بذور الكمون في كوب أو اثنين من الماء طوال الليل، في الصباح ، اغلي المزيج لمدة خمس دقائق، بمجرد أن يبرد الماء ، صفي البذور واسكبها في كوب ، ويمكن إضافة القليل من التحلية الطبيعية أو القرفة إلى المشروب لتحسين النكهة.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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