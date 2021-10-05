شكرا لقرائتكم خبر عن قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالسمنة.. اعرف عدد الساعات اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلة النوم يمكن أن تجعلك تشعر بالإرهاق وعدم الإنتاجية والتوعك الجسدي في اليوم التالي، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك ، فقد تتسبب قلة النوم في زيادة خطر الإصابة بالسمنة، وفقا لدراسة أمريكية حديثة نُشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية لعلم التغذية، وفى السطور القادمة سنوضح لك مقدار النوم الذي قد ينبئ بخطر الإصابة بالسمنة، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

قلة النوم تزيد من خطر إصابتك بالسمنة:

إذا لاحظت أن وزنك يزداد صعودًا أو لديك تاريخ عائلي من السمنة، فقد ترغب في الحصول على مزيد من الراحة في الليل، أكدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية لعلم التغذية، أجريت على 19 ألف و650 شخصا، استهلك أولئك الذين ناموا لمدة سبع ساعات أو أقل في الليل، كميات أكبر من الكربوهيدرات والدهون والكافيين والسكر الزائد في شكل وجبات خفيفة من أولئك الذين لديهم فترة نوم أطول.

لا يقتصر الأمر فقط على قلة النوم والسهر، ولكن القيام بهذه السلوكيات المرتبطة بالسمنة، منها قلة النشاط البدني، وزيادة وقت الشاشات، وخيارات الطعام التي نتناولها كوجبات خفيفة، ويوضح كريستوفر ،أستاذ التغذية الطبية وطب الأسرة في جامعة ولاية أوهايو والمؤلف الرئيسي للدراسة: "نعلم أن قلة النوم مرتبطة بالسمنة على نطاق أوسع، لكن كل هذه السلوكيات الصغيرة هي التي ترتكز على كيفية حدوث ذلك".

يزيد من خطر الموت المبكر:

لا يقتصر تأثير عادات نومك على خطر السمنة فقط، وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة وارويك أن الأفراد الذين قللوا من كمية النوم التي حصلوا عليها من سبع ساعات إلى خمس ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة بنسبة 1.7 مرة للوفاة لجميع الأسباب ومضاعفة خطر الوفاة بسبب مشاكل القلب والأوعية الدموية، من أولئك الذين ناموا لفترة أطول.

عدد ساعات النوم اليومية:

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يجب على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا أن يحاولوا الحصول على ما يزيد عن سبع ساعات من النوم ليلًا ، ويجب على الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 61 و 64 محاولة النوم ما بين سبع إلى تسع ساعات ، ويجب أن يحصل الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر على ما بين سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة.