شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون تطرح الجرعة المعززة للقاح كورونا الأسبوع المقبل بعد موافقة "FDA" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن شركة Johnson & Johnson طلبت من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) الموافقة على جرعتها المعززة من اللقاح الخاص بها، ويمكن طرح الجرعات الإضافية في أقرب وقت في الأسبوع المقبل.



لقاح كورونا من جونسون

وقالت الصحيفة، طلبت شركة Johnson & Johnson من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) يوم الثلاثاء الموافقة على جرعة معززة من لقاح كورونا هذا الأسبوع، وذلك بعد أن تم تحديد اجتماع لمناقشة معززات شركة جونسون في 15 أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، نشرت شركة جونسون بيانات تظهر فاعلية الجرعة الثانية من لقاح كورونا الذي تم إعطاؤه بعد شهرين من الجرعة الأولى والتي تصل إلى 94%. وبالمقارنة فإن نظام الجرعة الواحدة القياسي فعال بنسبة 70% ضد الأمراض المصحوبة بأعراض.



الجرعة المعززة للقاح جونسون

وقالت شركة جونسون أيضًا إن إعطاء جرعة معززة بعد شهرين من الجرعة الأولى زاد من مستويات الأجسام المضادة بين 4 أضعاف و6 أضعاف.

وأوضحت الصحيفة أنه في الشهر الماضي سمحت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية بجرعات معززة من لقاح فايزر للأمريكيين الأكبر سنًا والمجموعات الأخرى أصحاب المناعة الضعيفة، مضيفة أن هذا يعتبر جزءا من جهد كبير من قبل إدارة بايدن لتعزيز الحماية وسط متغير دلتا واحتمال تضاؤل مناعة اللقاح، وتشير البيانات الصادرة عن شركة جونسون سابقًا إلى أن لقاحها يظل فعالًا للغاية ضد كورونا بعد 5 أشهر على الأقل من التطعيم، مما يدل على فعالية بنسبة 81% ضد دخول المستشفى في الولايات المتحدة، لكن أبحاث الشركة تظهر أن جرعة معززة بعد شهرين أو 6 أشهر أدت إلى زيادة المناعة بشكل أكبر.

وأوضحت الصحيفة أن المرحلة الثالثة فى تجربة الجرعتين تصل إلى 30 ألف مشارك، حيث تبحث في فعالية جرعة ثانية تُعطى بعد 56 يومًا من الجرعة الأولى عند البالغين 18 عامًا أو أكبر.

وأظهرت النتائج المنشورة الشهر الماضي أن جرعة معززة كانت فعالة بنسبة 94% ضد أعراض كورونا في الولايات المتحدة و100% فعالة ضد الأمراض الخطيرة بعد 14 يومًا على الأقل من التطعيم.

ويقارن هذا بنسبة 70% من الحماية التي يتم ملاحظتها بجرعة واحدة، حيث كانت هناك حالة واحدة فقط من كورونا في مجموعة اللقاح و 14في مجموعة الدواء الوهمي.

وقالت شركة جونسون، تأتى الجرعة المعززة بعد شهرين من الجرعة الأولى زادت مستويات الأجسام المضادة بين 4 و6 أضعاف، موضحة أنه عند إعطائه بعد 6 أشهر بعد الجرعة الأولى ارتفعت مستويات الأجسام المضادة 9 أضعاف بعد أسبوع واحد، و12 ضعفًا بعد 4 أسابيع، حيث تمت ملاحظة هذه الزيادات بغض النظر عن العمر.

وكانت الآثار الجانبية لجرعتين مماثلة لتلك التى شوهدت فى الدراسات التي أجريت على اللقاح أحادي الجرعة. وأضافت الصحيفة سيراجع مستشارو هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية الدراسات من الشركة والباحثين الآخرين يوم الجمعة المقبل ويصوتون على ما إذا كانوا سيوصون باستخدام المعززات.