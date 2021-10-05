شكرا لقرائتكم خبر عن استرازينكا تتوصل لعقار من الأجسام المضادة يحمى من أعراض كورونا بنسبة 77% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن شركة استرازينكاAstraZeneca طلبت من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA "، ترخيص أول دواء وقائي على الإطلاق لفيروس كورونا، بعد أن أظهرت التجارب أن العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة قلل من خطر ظهور الأعراض بنسبة 77%.



عقار جديد لاسترازينيكا

وقالت الصحيفة لقد طلبت شركة استرازينكا AstraZenecaمن الهيئة الأمريكية (FDA) الموافقة على علاج جديد، مما يقلل من خطر الإصابة بأعراض كورونا بنسبة 77%.

وأوضحت الصحيفة، من المرجح أن يقتصر هذا العلاج، الذي يستخدم الأجسام المضادة المصنوعة في المختبر للحماية من أعراض كورونا، على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مضيفة: لقد ازداد الطلب على علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة الأخرى في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة لعلاج المرضى غير الملقحين.

وقالت الصحيفة، لا يُقصد بالعلاج الجديد أن يستخدم بدلاً من اللقاحات، ولكنه يعمل جنبًا إلى جنب مع اللقاح لأولئك الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن هذا العقار يستخدم بروتينات الجهاز المناعي المختبري لحماية المرضى من الإصابة بأعراض كورونا، للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، حيث أظهرت التجارب المعملية أن الدواء قلل من خطر الإصابة بالأعراض بنسبة 77%، وقد أصبحت علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة خلال موجة دلتا الأخيرة.

تشمل هذه العلاجات الأجسام المضادة المصنوعة في المختبر وبروتينات الجهاز المناعي المصممة لمحاربة عدوى فيروس كورونا، وعند حقنها في المريض، يمكن للأجسام المضادة أن تعزز جهاز المناعة لدى المريض، مما يقلل من خطر الإصابة بأعراض كورونا الشديدة.

وأشارت إلى أنه خلال موجة كورونا الأخيرة، جعلت ولايات مثل فلوريدا وتكساس الأجسام المضادة وحيدة النسيلة جزءًا مهمًا من استراتيجيات الوقاية من الأوبئة، كما شكلت 7 ولايات، بما في ذلك فلوريدا وتكساس و5 ولايات جنوبية أخرى - 70 % من طلبات العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة في أوائل سبتمبر.

وقالت الصحيفة، لقد قامت وزارة الصحة والخدمات البشرية (HHS) بتقييد الوصول إلى العلاجات نتيجة لذلك.

وقالت الصحيفة، قد يساعد العلاج الجديد من شركة استرازينكا البريطانية في تلبية هذا الطلب ومنع عدوى كورونا لدى بعض الأمريكيين الأكثر ضعفًا.

وأكدت، أن العلاج، المسمى AZD7442 ، يختلف عن أدوية الأجسام المضادة وحيدة النسيلة الأخرى من حيث إنه يعمل بشكل استباقي على مدى فترة طويلة من الزمن، حيث يوفر الحماية من فيروس كورونا لمدة تصل إلى عام.

أعلنت شركة استرازينيكا يوم الثلاثاء أنها تقدمت بطلب للحصول على تصريح استخدام طارئ لهيئة الأغذية والأدوية الامريكية، مضيفة، إنه إذا وافقت الهيئة الامريكية على هذا العلاج، فمن المحتمل أن يقتصر على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والذين لا يحصلون على الحماية الكافية من التطعيم.

وقالت الصحيفة، إنه على عكس الأجسام المضادة أحادية النسيلة المصرح به حاليًا في الولايات المتحدة والذى يستخدمه مرضى كورونا بعد إصابتهم بالفيروس، سيكون عقار استرازينكا AstraZeneca علاجا وقائيًا للأمريكيين الأكثر ضعفًا، حيث أظهرت تجربة سريرية حديثة أن مزيجا الأجسام المضادة من استرازينيكا AstraZeneca قلل من خطر إصابة المرضى بفيروس كورونا المصحوبة بأعراض بنسبة 77%.