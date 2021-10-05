شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ومتى تتناول الشاى الأخضر لإنقاص الوزن؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة بحثية حول استهلاك الشاي الأخضر في الفئران نتائج واعدة فيما يتعلق بفقدان الوزن، وأظهرت الدراسة أن عددًا من علامات الاعتلال المشترك مثل تلك الخاصة بمرض السكري، وتسرب الأمعاء تراجعت، لكن جوهر الدراسة هو أن التمارين الرياضية والنظام الغذائي يجب أن يقترن باستهلاك الشاي الأخضر.

ووفقا لتقرير لموقع time now news قالت دراسة نشرت في مارس 2019 من قبل جامعة ولاية أوهايو إن الشاي الأخضر يقلل من السمنة وعدد من المؤشرات الحيوية الالتهابية المرتبطة بسوء الصحة، وهو ما أكدته الدراسة الجديدة ونُشرت في Science Daily.

تم تغذية مجموعة من الفئران بنظام غذائي يحتوي على 2 % من مستخلص الشاي الأخضر .

مجموعة أخرى لم تعط الشاي الأخضر ولكن نفس وجبات المجموعة 1 .

كانت الفئران التي تناولت الشاي الأخضر أفضل بكثير من تلك التي تناولت نظامًا غذائيًا بدونه .

وقد أدى هذا الاكتشاف إلى إجراء دراسة قادمة تشمل البشر .

للدراسة تم إجراء تجربة مكثفة:الدروس المستفادة من دراسة الفئران والشاي الأخضر:

يبدو أن الفوائد التي ظهرت في الدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية، تنبع من تحسن صحة الأمعاء، بما في ذلك الميكروبات الأكثر فائدة في أمعاء الفئران ونفاذية أقل في جدار الأمعاء، وهي حالة تسمى عادةً "الأمعاء المتسربة" " في الناس.

قال ريتشارد برونو، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ التغذية البشرية في أوهايو: "تقدم هذه الدراسة دليلاً على أن الشاي الأخضر يشجع على نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة، وهذا يؤدي إلى سلسلة من الفوائد التي تقلل بشكل كبير من مخاطر السمنة".

هل الشاي الأخضر يقلل من فرص الإصابة بالسمنة؟

لمدة ثمانية أسابيع ، تناول نصف الحيوانات نظامًا غذائيًا عالي الدهون مصممًا ليؤدي إلى السمنة، وتناول النصف الآخر نظامًا غذائيًا منتظمًا في كل مجموعة من هذه المجموعات، تناول نصفهم مستخلص الشاي الأخضر الممزوج مع طعامهم ثم قام الباحثون بقياس وزن أنسجة الجسم والدهون ومقاومة الأنسولين وعوامل أخرى.

اكتسبت الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا عالي الدهون مكملًا بالشاي الأخضر وزنًا أقل بنحو 20 % وكانت مقاومة الأنسولين أقل من الفئران التي تغذت على نظام غذائي مماثل بدون شاي.

كان لدى تلك الفئران أيضًا التهاب أقل داخل الأنسجة الدهنية والأمعاء علاوة على ذلك ، يبدو أن الشاي الأخضر يحمي من حركة السموم الداخلية، المكون البكتيري السام من أحشائهم إلى مجرى الدم، بالإضافة إلى ذلك ، وجد الباحثون دليلاً على وجود أحشاء أقوى أقل تسريبًا في هذه الفئران.

الشاي الأخضر: كيف وكم يجب أن نشرب؟

يحذر الخبراء من أنه لا يمكن للمرء أن يبدأ في تناول الشاي الأخضر مثل الماء، يحذر خبراء جامعة أوهايو من أنه في حالة إثبات الفوائد على البشر لن تكون مكملات الشاي الأخضر بديلاً واضحًا لشرب المشروبات على مدار اليوم، نظرًا لكيفية استقلاب الجسم لمضادات الاكسدة الموجودة في الشاي.

قال برونو "قد يكون تناول القليل من الشاي الأخضر على مدار اليوم مع الطعام أفضل".