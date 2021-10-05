شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتواصل أفضل لتعليم الأطفال مع ارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعبر الأطفال عن أنفسهم منذ الولادة سواء بالابتسام أو الإيماء أو قول كلماتهم الأولى، لكن بعد مرور عام ونصف على انتشار وباء كورونا ولا توجد نهاية واضحة في الأفق ، تتساءل بعض العائلات عما إذا كان الاستخدام المستمر لأقنعة الوجه من قبل مقدمي الرعاية " الحضانات "والمعلمين ما قبل المدرسة وغيرهم من البالغين قد يؤثر سلبًا على تطور الكلام واللغة لدى أطفالهم.

في حين أن هذا مصدر قلق طبيعي ، لا يوجد دليل معروف على أن استخدام أقنعة الوجه يتعارض مع تطور الكلام واللغة أو التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال بإمكان الأطفال الحصول على الكثير من الوقت في المنزل مع أفراد الأسرة الذين بدون ارتداء الكمامة، بحسب ما نشره موقع " healthychildren".

كيف يتعلم الأطفال التواصل؟

الأطفال من اليوم الأول، يراقبون وجوه أحبائهم وحركات أفواههم. فهم يستمعون إليهم وهم يتحدثون (للعائلات التي تستخدم اللغة المنطوقة) ، ويبذلون محاولات للتفاعل مع والديهم ومقدمي الرعاية لهم.

يشجع الآباء وأفراد الأسرة الآخرون هذا التطور من خلال التحدث والغناء واللعب والقراءة وإشراك طفلهم بعدة طرق أخرى كل يوم، كلما زادت اللغة التي يتعرض لها الطفل ، وكلما زاد الاهتمام الذي يمكن للوالدين منحه لأطفالهم أثناء إطعامهم وتحميمهم وتغيير حفاضاتهم وممارسة وقت البطن معهم ودفعهم في عربة أطفال واللعب معهم بالخارج، من المرجح أن تكون مهارات الاتصال لدى الطفل أفضل.

هل يتسبب استخدام القناع في تأخير تطور الكلام واللغة؟

جزء أساسي من تعلم التواصل من أجل الطفل هو مشاهدة الوجوه والأفواه وتعبيرات الأشخاص الأقرب إليهم، يدرس الرضع والأطفال الصغار الوجوه باهتمام ، لذا فإن القلق بشأن الأقنعة التي تغطي الوجه أمر مفهوم، ولكن لا توجد دراسات معروفة تفيد بأن استخدام قناع الوجه يؤثر سلبًا على تطور الكلام واللغة لدى الطفل.

نصائح للتواصل بشكل أفضل مع الأطفال أثناء ارتداء قناع الوجه:

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يساعد بها الأشخاص الذين يرتدون أقنعة الوجه عندما يتفاعلون مع طفلك:

- لفت انتباه الطفل قبل التحدث

- مواجهة الطفل مباشرة والتأكد من عدم وجود ما يحجب رؤية الطفل

- تحدث ببطء وبصوت أعلى قليلاً (بدون صراخ)

- استخدام العيون واليدين ولغة الجسد والتغييرات في نبرة الصوت لإضافة معلومات إلى الكلام

- اسأل الطفل عما إذا كان قد فهم ؛ كرر الكلمات والجمل عند الضرورة

- تقليل الضوضاء وتقليل المشتتات

كيف تعزز مهارات التواصل لدى طفلك مع استمرار استخدام أقنعة الوجه

الرضع والأطفال الصغار يتعلمون أكثر من أسرهم، يمكن للعائلات المساعدة في تطوير الكلام واللغة والتواصل الاجتماعي من خلال قضاء الوقت في المنزل مع أفراد الأسرة الذين لا يرتدون أقنعة، من خلال توفير وقت مخصص للتحدث مع طفلك بدون شاشات أو مقاطعات أخرى - على سبيل المثال ، في وقت الاستحمام ووقت العشاء.