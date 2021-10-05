شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو رجيم الطعام النيء وما الأطعمة التى يشملها؟ اعرف الفوائد والأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي للأطعمة النيئة يعتمد على تناول الأطعمة غير المطهية وغير المصنعة، ويشتمل على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات وبذور المكسرات ومنتجات الألبان.

وفقا لتقرير موقع " Onlymyhealth " يمكن أن تشمل أيضًا الأطعمة المعالجة الطبيعية مثل اللبن الرائب، ويتكيف جسمنا بشكل مبدئي مع تناول الطعام غير المطبوخ، ولكن قبل التحول إلى الوجبات الغذائية النيئة يجب عليك استشارة اختصاصي تغذية تمامًا، لأنها يمكن أن تتداخل مع بعض الحالات الطبية الموجودة مسبقًا في الجسم.

فوائد رجيم الطعام النيء

يميل الناس إلى التحول إلى نظام غذائي للأطعمة النيئة، لأنه يمكن أن يساعد في إزالة السموم وتطهير الجسم، حيث يركز في الغالب على فقدان الوزن واسترخاء الأمعاء، وقد أثبتت فوائده على العناصر الحيوية العامة الخاصة بك، تشمل فوائد رجيم الطعام النيء:

1. يحسن صحة العظام والأسنان

يحتوي النظام الغذائي للأطعمة النيئة على أطعمة حمضية أقل ومزيد من الأطعمة القلوية التي تتوافق أكثر مع أجسامنا، حيث يعزز صحة العظام والأسنان بشكل عام، وتحتوي الأطعمة النيئة على كميات عالية من فيتامين ج الذي يحسن صحة اللثة ويمنع تسوس الأسنان.

2. يزيد الطاقة

يعتبر الهضم عند البشر عملية مرهقة للغاية، ويتكون النظام الغذائي للأطعمة النيئة من مكونات أبسط وتحتوي على إنزيمات نباتية تساعد على الهضم، وعندما يكون الهضم أقل تطلبًا، ترتفع مستويات الطاقة لدينا ونشعر بمزيد من النشاط.

3. تحسين حركة الأمعاء

النظام الغذائي الغني بالألياف يعزز حركات الأمعاء المنتظمة، تساعد الألياف أيضًا في تقليل كمية المخاط من الأمعاء مما يؤدي إلى امتصاص أفضل للعناصر الغذائية.

4. جيد للكلى

عادة ما تحتوي الوجبات الغذائية النيئة على المزيد من الفواكه والخضراوات، حيث يحتوي على كمية أقل من البروتينات، ويمكن أن يكون مفيدًا جدًا لأولئك الذين يتعاملون مع مشاكل مثل الفشل الكلوي، تعمل الأطعمة مثل البطيخ والخيار كمدر للبول في الجسم ويمكن أن تساعد في التخلص من حصوات الكلى.

5. يساعد على فقدان الوزن

يمكن أن تساعد الأطعمة النيئة كثيرًا إذا كنت تريد إنقاص وزنك، فيمكن أن يساعد كثيرًا في تقليل الانتفاخ والقضاء على وزن الماء من جسمك، حيث يحتوي الطعام غير المطبوخ على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية في كميات كبيرة من الطعام.

6. خصائص مكافحة الشيخوخة

الوجبات الغذائية النيئة غنية بالفيتامينات والمعادن التي تساعد جسمك على أداء وظيفته بشكل أفضل، كما أنه يساعد في التخلص من السموم من بشرتنا وشدها.

مخاطر رجيم الطعام النيء 1. خياراته محدودة

التحول إلى نظام غذائي للأطعمة النيئة قد يجعلك تشعر بأنك مقيد للغاية عندما تسعى للحصول على خيارات الطعام.

2. التسمم الغذائي

طهي الطعام مهارة جعلت الإنسان قادرًا على البقاء، لأنه كان قادرًا على القضاء على عدد من الأمراض والالتهابات التي تسببها الأطعمة النيئة، ومن ثم ، يجب الحرص على غسل وتنظيف طعامك جيدًا قبل تناوله لتجنب أي نوع من أنواع التسمم الغذائي والالتهابات التي تنقلها الأغذية.

3. نقص التغذية

أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها الناس أثناء اتباع نظام غذائي خام هو أنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم من البروتين، فبعض الناس ليس لديهم الشهية الكافية لاستهلاك ما يكفي من الأطعمة لتلبية متطلباتهم الأخرى ويمكن أن يؤدي ذلك إلى النقص.