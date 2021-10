شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير لقاح تجريبى لالتهاب المفاصل الروماتويدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور باحثون في جامعة توليدو الأمريكية لقاحًا تجريبيًا يُظهر نتائج واعدة في الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي ، وهو مرض مؤلم من أمراض المناعة الذاتية لا يمكن علاجه حاليًا، وتمثل النتائج ، المفصلة في ورقة بحثية نُشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences ، تقدمًا كبيرًا في دراسة التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض المناعة الذاتية بشكل عام.

أحد أكثر أمراض المناعة الذاتية شيوعًا، يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الأنسجة السليمة ويفككها، وعلى الأخص بطانة المفاصل في اليدين والمعصمين والكاحلين والركبتين، تشير بعض التقديرات إلى أن التهاب المفاصل الروماتويدي يصيب ما يصل إلى 1٪ من سكان العالم، وفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية.

قال الدكتور ريتو شاكرافارتي الأستاذ المساعد في كلية الطب وعلوم الحياة في يوتوليدو والمؤلف الرئيسي للورقة البحثية":" على الرغم من انتشاره الكبير لا يوجد علاج ولا نعرف تمامًا سبب ظهوره إن هذا ينطبق على جميع أمراض المناعة الذاتية تقريبًا، مما يجعل علاجها أو الوقاية منها أمرًا صعبًا للغاية إذا تمكنا من إدخال هذا اللقاح في العيادة بنجاح فسيكون ذلك ثوريًا."

درس شاكرافارتي لسنوات بروتينًا يُدعى 14-3-3 زيتا ودوره في أمراض المناعة ، بما في ذلك تمدد الأوعية الدموية الأبهري وإنترلوكين -17 ، وهو سيتوكين مرتبط بأمراض المناعة الذاتية بناءً على عملهم السابق ، ركزت مجموعة البحث على البروتين كمحفز محتمل لالتهاب المفاصل الروماتويدي.

بدلاً من منع التهاب المفاصل الروماتويدي ، اكتشف الباحثون أن إزالة البروتين من خلال تقنية تحرير الجينات تسبب في ظهور التهاب المفاصل الحاد المبكر في النماذج الحيوانية، من خلال العمل في ظل نظرية جديدة مفادها أن بروتين 14-3-3 زيتا يقي من التهاب المفاصل الروماتويدي ، طور الفريق لقاحًا يعتمد على البروتين باستخدام بروتين 14-3-3 زيتا المنقى المزروع في خلية بكتيرية.

ووجدوا أن اللقاح عزز استجابة قوية وفورية ولكن طويلة الأمد من جهاز المناعة الفطري في الجسم ، مما يوفر الحماية من المرض.

قال شاكرافارتي: " اختفى التهاب المفاصل الروماتويدي تمامًا في الحيوانات التي تلقت لقاحًا في بعض الأحيان لا توجد طريقة أفضل من الصدفة لقد حصلنا على نتيجة خاطئة ، لكن تبين أنها أفضل نتيجة، هذه الأنواع من الاكتشافات العلمية مهمة للغاية في هذا المجال ".

بالإضافة إلى قمع تطور التهاب المفاصل ، فقد أدى اللقاح أيضًا إلى تحسين جودة العظام بشكل كبير وهو اكتشاف يشير إلى أنه يجب أن تكون هناك فوائد طويلة الأجل بعد التحصين.

في الوقت الحالي ، يتم علاج التهاب المفاصل الروماتويدي في المقام الأول بالكورتيكوستيرويدات أو الأدوية المثبطة للمناعة على نطاق واسع أو الأدوية البيولوجية الأحدث والأكثر استهدافًا التي تستهدف عملية التهابية معينة.

في حين أن هذه العلاجات يمكن أن تخفف الألم وتبطئ من تطور المرض ، فإنها يمكن أن تجعل المرضى أكثر عرضة للعدوى ، وفي حالة المستحضرات الدوائية الحيوية ، يمكن أن تكون مكلفة.