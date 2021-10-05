شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: لقاح فايزر يحمى من دخول المستشفى بكورونا بنسبة 90% بعد 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة لانسيت الطبية أن لقاح فايزر ضد فيروس كورونا يحمي الأشخاص من دخول المستشفى حتى مع انخفاض الفعالية ضد العدوى بمرور الوقت، وأوضح الباحثون أن فاعلية لقاح فايزر ضد كورونا تنخفض بعد 6 أشهر من الحصول على جرعتين من اللقاح، بحسب ما نشرت شبكة cnbc الأمريكية.





ووفقاً للدراسة تنخفض فعالية لقاح كورونا من شركة فايزر على مدار عدة أشهر، حيث انخفضت إلى 47٪ بعد ستة أشهر.

وبينما تتضاءل فعالية لقاح فايزر ضد العدوى بمرور الوقت، تستمر حمايته من دخول المستشفى عند الإصابة بكورونا، حيث إن لقاح فايزر يحمى من دخول المستشفى بكورونا بنسبة 90 ٪ لجميع متغيرات الفيروس التاجي المثيرة للقلق - بما في ذلك دلتا - لمدة ستة أشهر على الأقل.

وتؤكد نتائج الدراسة، التي أجرتها شركة فايزر بالتعاون مع Kaiser Permanente، التقارير المبكرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية التي وجدت أن الحماية من العدوى تنخفض على مدار عدة أشهر.

قالت الدكتورة سارة تارتوف، عالمة الأوبئة والمؤلف الرئيسي للدراسة: "الحماية من العدوى تتراجع في الأشهر التالية للجرعة الثانية من لقاح فايزر.

تأتي البيانات المنشورة بعد أقل من أسبوعين من موافقة المنظمين الصحيين في الولايات المتحدة على توزيع جرعة معززة من لقاح فايزر على مجموعة من الأمريكيين، بما في ذلك كبار السن وغيرهم من البالغين الذين يعتبرون معرضين لخطر كبير.

استندت نتائج الدراسة إلى أكثر من 3.4 مليون سجل صحي إلكتروني من نظام كايزر بيرماننتي جنوب كاليفورنيا الصحي بين 4 ديسمبر و 8 أغسطس.

خلال فترة الدراسة، زادت نسبة الحالات الإيجابية المنسوبة إلى متغير دلتا من 0.6. ٪ في أبريل إلى ما يقرب من 87 ٪ بحلول يوليو.

وجد الباحثون أن فعالية لقاح فايزر ضد عدوى بدائل دلتا كانت 93٪ بعد شهر من الجرعة الثانية وانخفضت إلى 53٪ بعد أربعة أشهر.

وبالمقارنة، كانت الفعالية ضد المتغيرات الأخرى غير دلتا 97٪ بعد شهر وانخفضت إلى 67٪ بعد أربعة أشهر، وفقًا للدراسة.

قال الباحثون إن الفعالية ضد دخول المستشفى المرتبط بمتغير دلتا ظلت مرتفعة عند 93٪ طوال فترة الدراسة.

قال الدكتور لويس جودار ، كبير المسئولين الطبيين في شركة فايزر للقاحات ، إن الانخفاض في فعالية العدوى "يرجع على الأرجح إلى التضاؤل ​​وليس بسبب دلتا أو متغيرات أخرى تهرب من حماية اللقاح".

وقال في بيان نُشر جنبًا إلى جنب مع الدراسة: "يُظهر تحليلنا الخاص بالمتغير بوضوح أن لقاح فايزر فعال ضد جميع المتغيرات الحالية المثيرة للقلق ، بما في ذلك دلتا".