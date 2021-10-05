شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الكائنات الدقيقة فى الأنف وأعلى الحلق تحدد قوة الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية أنه يمكن أن تساعد المؤشرات الحيوية الموجودة في الكائنات الحية الدقيقة في الأنف وأعلى الحلق في تقييم مدى إصابة الفرد المصاب بكورونا، وهو ما قد يساعد في تطوير استراتيجيات علاج جديدة ضد الأمراض المعدية، وفقا لتقرير لموقع time now news

قال ساداناند فولزيل باحث الشيخوخة في قسم الطب بكلية جورجيا الطبية بجامعة أوجوستا الأمريكية، إن هذه الميكروبات الأنفية تعتبر حماية في الخطوط الأمامية من الفيروسات والبكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى التي تدخل هذه الممرات الطبيعية.

تقدم الدراسة المفصلة المنشورة في مجلة Diagnostics ارتباطًا قويًا بين ميكروبيوتا الأنف ، وعدوى فيروس كورونا وشدتها بين الأعراض غير المصحوبة بأعراض، وجد الباحثون اختلافًا كبيرًا في حجم تنوع الكائنات الحية الدقيقة.

قام الفريق بفحص الميكروبات الخاصة بـ 27 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 49 و 78 وكانوا سلبيين للفيروس، و 30 كانوا إيجابيين ولكن لم تظهر عليهم أعراض، و 27 كانوا إيجابيين بأعراض معتدلة لا تتطلب دخول المستشفى، وجدوا قراءات منخفضة للبكتيريا في التجويف الأنفي البلعومي للأفراد الذين تظهر عليهم الأعراض مقابل فردين وأربعة أفراد فقط في المجموعتين السلبية والإيجابية مع عدم وجود أعراض، على التوالي الغالبية العظمى من الأفراد الإيجابيين الذين لا يعانون من أعراض لا يزال لديهم عدد كافٍ من الميكروبات.

كان لدى الأفراد الذين ظهرت عليهم الأعراض مستويات أعلى بكثير من نوعين من البكتيريا ، بما في ذلك Cutibacterium ، الموجودة بشكل عام على الجلد والمرتبطة بحب الشباب ولكن أيضًا مع عدوى القلب والتهابات الكتف بعد الجراحة على العكس من ذلك ، كان هناك وجود أقل بشكل ملحوظ لحفنة من البكتيريا الأخرى غير المدروسة جيدًا.

تحتوي الكائنات الحية الدقيقة لكل من المجموعتين المصابة ، المصحوبة بالأعراض وغير المصحوبة بأعراض ، على مستويات عالية من البكتيريا مثل البكتيريا الزرقاء ، والتي تسمى أيضًا الطحالب الخضراء المزرقة ، والتي يمكن العثور عليها في المياه الملوثة ولكنها تعيش بشكل معتاد في الميكروبيوم في البشر والذي يبدو أنه يلعب دورًا في ينظم الاستجابة المناعية تدخل هذه البكتيريا الجسم عادةً من خلال الأسطح المخاطية ، مثل تلك الموجودة في الأنف ، ومن المعروف أنها تسبب الالتهاب الرئوي وتلف الكبد أولئك الذين ظهرت عليهم الأعراض لديهم ضعف كمية هذه البكتيريا مثل نظرائهم الذين لا تظهر عليهم أعراض.