شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يحذرون من فيروس مجهول بعد ظهور أعراض جديدة على امرأة بالكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع " indiatoday" ظهور أعراض على امرأة من جمهورية الكونغو الديمقراطية تشبه أعراض الحمى النزفية، و تم إجراء العديد من الاختبارات لها ضد الأمراض، ومن ضمنها الإيبولا، ولكن جميع تقارير الاختبارات جاءت سلبية، ولذا يخشى العلماء أن يكون هذا أحد أعراض فيروس جديد ومميت، قد يتسبب في وباء عالمي.



فيروس x

وحول ذلك قال الدكتور دادين بونكول طبيب المرأة المصابة بمرض غامض، "يجب أن نخاف جميعًا من الأمراض الجديدة لأن فيروس إيبولا وكوفيد -19 لم يكونا معروفين قبل اكتشافهما".

وقال إن هذه العدوى الجديدة قد تكون أشد خطورة من الإيبولا وكوفيد -19، وهذه التصريحات أثارت القلق والخوف ، ويثير العديد من الأسئلة حول مرض غامض أطلقوا عليه فيروس X""؟.

أثارت التعليقات الأخيرة حول "المرض X" الدهشة وجعلت ما يسمى بالمرض موضوعًا للنقاش، حيث حذر البروفيسور جان جاك مويمبي تامفوم ، الذي ساعد في اكتشاف فيروس إيبولا عام 1976 ، من ظهور فيروسات قاتلة جديدة ستصيب البشرية حيث يخشى الأطباء المرض الجديد الذي يدعى فيروس "x"، مشيرا إلى أن هناك فيروسات جديدة وربما قاتلة تظهر من الغابات الاستوائية المطيرة في أفريقيا ، حسبما نقل تقرير في شبكة سي إن إن عنه .



فيروس x الوباء القادم

ما هو المرض الغامض X؟ وهل هو مرض جديد؟

إن المرض X بالتأكيد ليس مرضًا جديدًا ولكنه مرض محتمل لم يتم اكتشافه بعد، ولكنه مرض يمكن أن يظهر في المستقبل ويسبب تفشيًا / وباءً .

وفي نفس السياق، أوضح التقرير المنشور عبر موقع " ecohealthalliance"، أن منظمة الصحة العالمية تقوم كل عام بتحديث القائمة بتوجيه من الخبراء في جميع مجالات الدراسة العلمية التي تشكل مسببات الأمراض أكبر تهديد للتسبب في الوباء العالمي التالي، و على الرغم من أننا رأينا التأثير الذي يمكن أن تحدثه معظم هذه الأمراض فقد كانت هناك أوبئة كبيرة مثل سارس ، وإيبولا ، وزيكا في الخمسة عشر عامًا الماضية ، و ليس لدينا أي فكرة عما يمكن أن يفعله المرض X ، لأننا لا نعرف ما هو المرض X ، ولكن الأبحاث قائمة للتعرف عليه وعلي أعراضه وطرق علاجه قبل أن ينتشر.