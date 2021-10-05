شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمريكى لشبكة cnn: انتهاء موجة متغير "دلتا" للأبد نهاية نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ بدء انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ، خلال العام ونصف العام الماضيين، والخسائر المأساوية التي شهدتها كافة الدول، جعلت الأمر يبدو كما لو أن وباء كورونا لا يمكن أن ينتهي قريبًا، وأدى الارتفاع الكبير في الحالات التي أحدثها متغير دلتا إلى تمديد الجدول الزمني الذي توقعه بعض الخبراء لوضع الفيروس، وكشف خبير أمريكى عن دلائل انتهاء موجة الدلتا إلى الأبد في غضون أشهر، بحسب ما ذكره موقع " bestlife".





يقول الأمريكي سكوت جوتليب ، المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء (FDA) ، إن طفرة دلتا ستنتهي إلى الأبد بحلول عيد الشكر نهاية نوفمبر المقبل، جاء ذلك خلال لقاء مع شبكة CNN ، حيث سُئل سكوت جوتلي ، عن مسار الوباء الآن بعد أن تراجعت الإصابات الجديدة خلال فصل الصيف.

وقال جوتليب للمذيعة باميلا براون: "على الصعيد الأمريكى ، تتراجع الحالات بسبب انخفاض حاد في الجنوب حيث قطعت الدلتا مسارها ، والآن ترى الفيروس ينتقل إلى أجزاء أخرى من البلاد ، يشهد الغرب الأوسط زيادة في العدوى ، وكذلك شمال غرب المحيط الهادئ ، والشمال الشرقي، قائلاً: "أعتقد أنه بحلول عيد الشكر، من المحتمل أن تكون قد استكملت مسارها في جميع أنحاء البلاد".

وقال جوتليب: " أعتقد أن هذه هي آخر موجة كبيرة من العدوى، باستثناء شيء غير متوقع مثل ظهور متغير جديد يخترق المناعة التي يوفرها التطعيم أوالعدوى السابقة"، لذا يجب أن ينخفض ​​معدل الانتشار في النهاية لموجة دلتا، ونأمل أن نعود إلى المزيد من مظاهر الحياة الطبيعية، خاصة عندما تكون اللقاحات متاحة للأطفال أيضًا."