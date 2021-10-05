شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب صباحى هيساعدك في الوقاية من مرض باركنسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض باركنسون هو اضطراب شائع في الجهاز العصبي يؤثر على الحركة، لا يوجد علاج له ولا تزال الأبحاث حول إدارتها وعلاجها وعوامل الخطر القابلة للتعديل قيد التقدم على مستوى العالم، ومع ذلك ، وفقًا للعديد من الدراسات، هناك مشروب واحد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإدارة أفضل وتقليل مخاطر الإصابة بمرض باركنسون، وفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS.

شرح مرض باركنسون

يشير مرض باركنسون إلى حالة يتعرض فيها الدماغ للتلف على مدى سنوات عديدة فهو يعاني من فقدان الخلايا العصبية في المنطقة التي تنتج الدوبامين في الجسم، وهي مادة كيميائية تتحكم في حركات الجسم من خلال العمل كمرسل بين الدماغ والجهاز العصبي، يؤدي الاضطراب في هذا التوازن إلى حدوث مشكلات حركية لا إرادية.

يبذل الخبراء جهودًا مستمرة لاكتشاف عوامل الخطر المرتبطة بتطور مرض باركنسون وكيف يمكن إدارة ذلك، كما اتضح ، فقد قضت دراسات متعددة أن تناول مشروب واحد في الصباح الباكر بشكل منتظم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بانخفاض مخاطر الإصابة بمرض باركنسون.

مشروب منعش يمكن أن يمنع مرض باركنسون

يحتاج الكثير منا إلى فنجان قهوة منعش قبل بدء اليوم تشكر الدراسات الآن هذا المشروب المحتوي على الكافيين لتقليل مخاطر الإصابة بمرض باركنسون.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص في المجموعة الصحية الذين تناولوا الكافيين بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض باركنسون، وأولئك الذين يعيشون مع المرض لديهم معدل أقل لتطور مرض باركنسون. لذلك ، ثبت أن القهوة يمكن أن تغير قواعد اللعبة ليس فقط للأفراد الأصحاء ولكن أيضًا لأولئك الذين يعيشون مع مرض باركنسون.

الارتعاش

اهتزاز الذراعين والأصابع حتى عندما تكون الأطراف في حالة راحة

تصلب العضلات

صعوبة في الحركة

حركات بطيئة

مرض باركنسون: الأعراض التي يجب الانتباه إليها