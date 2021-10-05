دراسة تكشف انخفاض فاعلية لقاح “فايزر” بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية

أظهرت بيانات في دراسة استندت إليها وكالات صحية أميركية، أن فاعلية لقاح فايزر،بيونتيك المضاد لكورونا انخفضت إلى 47 في المئة من 88 في المئة، وذلك بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية.

وجاء نتائج البيانات تفيد بأن تحليل بيانات فاعلية اللقاح في الوقاية من الإصابة أو الوفاة بكورونا، أظهرت أن مفعول اللقاح يستمر بنسبة 90 في المئة لمدة 6 أشهر، جاء ذلك وفق دراسه نشرت في دورية لانسيت الطبية.

كما أوضح باحثون، أن السبب هو تراجع فاعليته مع الوقت وليس مواجهة سلالات أكثر قدرة على الانتشار من الفيروس.

كانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد أجازت استخدام جرعة منشطة من لقاح فايزر/بيونيك لكبار السن وبعض الأميركيين الأكثر عرضة للعدوى.

وطالب علماء بالمزيد من البيانات قبل التوصية بمنح جرعات تنشيطية لكل من حصل على اللقاح.