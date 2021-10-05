شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى عملية بالونة المعدة وما حجم خسارة وزنك بعد إجرائها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالونة المعدة إحدى العمليات الشهيرة التى تسهم فى إنقاص الوزن وتقليل رغبتك فى الطعام، وبالتالي تساعدك فى استعادة حلم الرشاقة والوزن المثالى مرة أخرى، وتقوم هذه العملية على الاستعانة ببالون طرى قابل للتمدد يتم وضعه داخل المعدة عن طريق الفم، ويتم توصيله بأنبوب حتى يقوم الطبيب بتعبئته بسائل معقم لتوسيعه داخل المعدة، طبقا لما ورد في موقع verywellhealth.

وتقوم عملية بالونة المعدة على فكرة تخفيض شهيتك وحصصك من الطعام، حيث يشغل هذا البالون حيزا كبيرا من المعدة لذا يؤثر ذلك على حجم طعامك الذى تتناوله.

ويساعد بالون المعدة فى إنقاص وزنك وتحسين مستويات السكر في الدم والضغط ايضا، ومشاكل توقف التنفس أثناء النوم وغيرها من المضاعفات الناتجة عن مرض السمنة.

عملية بالونة المعدة من العمليات البسيطة التى لاتستغرق سوى بضعة دقائق، يقوم خلال الطبيب بإدخال البالون من خلال الفم إلى المرئ ليستقر داخل معدتك، ثم يقوم بتوسيعه عبر أنبوب متصل بسائل معقم، وبعد مرور 6 أشهر من العملية يتم سحب السائل والبالون بنفس الطريقة.

تسهم عملية بالونة المعدة فى خسارة الكثير من وزنك الزائد فإذا كان وزن المريض قبل العملية 100كيلو، فمن المتوقع أن يخسر أكثر من 20 كيلو بعد العملية.

وتتمكن من العودة إلى عملك وممارسة حياتك بصورة طبيعية بعد 48 ساعة من إجراء العملية، ويكون نظامك الغذائي فى أول أسبوع يعتمد على السوائل فقط، ثم يتم إدراج الطعام بالتدريج.