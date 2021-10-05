شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. شرب الماء أثناء الوقوف وتخطى الوجبات هيخليك بكرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت السمنة واحدة من أكثر الحالات شيوعًا التي تؤثر على الصحة العامة وهى العامل الدافع الرئيسي المرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري، وعندما يتعلق الأمر بالسمنة ، فإن دهون البطن هي الأسهل من حيث التراكم والأصعب للتخلص منها.

ووفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS غالبًا ما توصف بأنها دهون البطن المستعصية ، والنظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة والسكريات المكررة فقط هو الذي يساهم في تراكم دهون البطن. يمكن أيضًا أن تساهم بعض عاداتك في نفس الشيء.

ووفقا للتقرير فإن أحد العوامل التي تزيد من تكون دهون البطن هي شرب الماء أثناء الوقوف، فالماء عند تناوله أثناء الجلوس وفي وضعية جيدة مع استقامة الظهر يساعد القيام بذلك على وصول الماء إلى الدماغ ويعزز وظائفه أيضًا.

شرب الكثير من الصودا:

غالبًا ما يتم الاستمتاع بالمشروبات الغازية السكرية مثل الصودا في كوب مليء بالكثير من الثلج بجانب الطعام الأسطورة الشائعة هي أنها تساعد على هضم هذه الأطعمة الثقيلة المليئة بالكربوهيدرات المكررة، ولكن كما اتضح فإن هذه المشروبات مليئة بالسكريات المكررة التي قد تعطيك مع مرور الوقت دهونًا عنيدة في البطن مع وجود ما يصل إلى 39 جرامًا من السكر في كوب ، فإن المشروبات الغازية السكرية تتجاوز كمية السكر الموصى بها يوميًا ، ووفقًا للدراسات ، يمكن أن تزيد من خطر تراكم دهون البطن بنسبة 70٪.

نظامك الغذائي يفتقر إلى البروبيوتيك:

تشير البروبيوتيك إلى الأطعمة التي تساعد على موازنة مستويات بكتيريا الأمعاء وبالتالي الحفاظ على الجهاز الهضمي نظيفًا وصحيًا تعمل الأطعمة مثل الزبادي كبروبيوتيك تساعد على منع الانتفاخ وأشكال أخرى من اضطرابات الجهاز الهضمي التي يمكن أن تؤدي في الواقع إلى تراكم دهون البطن.

تخطى الوجبات:

تخطي الوجبات لا يمكن أن يساهم بأي شكل من الأشكال في تقليل دهون البطن بدلاً من ذلك ، يمكن أن يكون العامل الذي يسبب السمنة والبوصات الإضافية حول محيط الخصر، فقد يؤدي حرمان جسمك من الطعام لساعات أطول إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي وتقليل معدل حرق السعرات الحرارية ويمكن أن يساهم في تراكم دهون البطن بمرور الوقت.

تناول الطعام في ساعات فردية ومن طبق كبير:

يحدد اختيار طبق كبير أو صغير كمية الطعام التي ستتناولها لوجبة واحدة والتي تحدد كمية السعرات الحرارية التي تتناولها، لذلك يوصي الخبراء بتناول وجبات الطعام على طبق صغير مما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء في جزء أصغر وسيساعد الوقت الإضافي في تقليل تناول السعرات الحرارية وإذا كنت تتخطى وجبات الطعام ، فقد تضرب آلام الجوع في ساعات غريبة مما يؤثر أيضًا على عملية التمثيل الغذائي وفقًا لدراسة حديثة ، فإن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار قبل الساعة 8:30 صباحًا هم أقل عرضة للإصابة بمقاومة الأنسولين واضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري لذلك ، إذا كنت تحاول تفادي دهون البطن ، فتناول طعامًا جيدًا وتناول طعامًا محدودًا وتناول الطعام مبكرًا للحصول على أقصى قيمة غذائية من كل وجبة مع عدم إضافة بوصات إضافية إلى محيط الخصر.