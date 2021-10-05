شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض هشاشة العظام.. أعراض وأسباب وعلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هشاشة العظام من الأمراض التي تتسبب في شعور المصاب بألم شديد في عظام الجسم، ويسهل من تعرضه للإصابة بكسور فى العظام، وخلال سلسة س وج التي يقدمها الخليج 365 لقرائه سنتعرف علي أبرز أعراض الإصابة بهشاشة العظام، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما هو مرض هشاشة العظام؟

هشاشة العظام هو من الأمراض التي تتسبب في تعرض العظام لضعف ويزداد خطر تعرض الشخص لكسور غير متوقعة، فهو من الأمراض الصامتة التي تظهر بشكل مفاجئ عندما تتعرض العظام لفقدان كثافتها.

ما هي أسباب الإصابة بهشاشة العظام؟

-انقطاع الطمث أي الوصول لسن اليأس وانقطاع الدورة الشهرية.

-الوراثة أي التاريخ العائلي.

اتباع نظام غذائي منخفض الكالسيوم .

-عدم ممارسة الرياضة.

-التدخين.

ما هي أعراض الإصابة بهشاشة العظام؟

-آلام الظهر.

-فقدان تدريجي للطول ووضعية منحنية.

-كسور العمود الفقري أو الورك.

كيف يمكن اكتشاف الإصابة بهشاشة العظام؟

يوصون الخبراء بإجراء اختبار كثافة العظام لمعرفة إذا كنت مصاب بهشاشة العظام أم لا، مع ضرورة إجراء تحليل نسبة الكالسيوم وفيتامين د في الجسم.

ما هي طرق علاج هشاشة العظام؟

-اتباع نظام غذائي صحي غني يحتوي علي نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين وفيتامين د، تعد من أفضل وأهم النصائح.

-لتقوية صحة العظام عليك القيام بممارسة الرياضة يوميا.

-تناول بعض المكملات الغذائية كالكالسيوم وفيتامين د، لتقوية العظام وتجنب ترققه.

-تناول الخضروات الورقية كالجرجير والبقدونس له دور كبير في الحد من الإصابة بهشاشة العظام.