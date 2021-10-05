بيروت - نادين محمد -

من منا لا يحلم بالتباهي بخصر نحيف، خمسة أيام هي كل ما تحتاجينه لتحقيق ذلك، إليك كيفية تقليل دهون البطن في 5 أيام، من خلال إجراء تغييرات بسيطة وفعالة في نمط حياتك.

دهون البطن هي دهون زائدة تتواجد في منطقة البطن، والتي تسمى أيضاً الدهون الحشوية. بالمقارنة مع جميع أنواع الدهون الأخرى في الجسم، يرتبط هذا النوع بأخطار السكتات الدماغية والسكري وغيرها من المشاكل التي تهدد الحياة.

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نصائح لتقليل دهون البطن في 5 أيام

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في حين أنه من غير المنطقي التخلص من دهون البطن بشكل طبيعي في المنزل في 5 أيام، إلا أن اتباع النصائح التالية يساعد على التخلص من دهون البطن العنيدة إلى الأبد .

1. تقليل السعرات الحرارية

اتباع نظام غذائي غني بالسعرات الحرارية طاقة زائدة يتم تخزينها غالباً على شكل دهون.

2. نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

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الكربوهيدرات مهمة للحفاظ على نشاط الجسم وزيادة إنتاج الجلوكوز أيضاً، والذي يتم تخزينه في الأنسجة الدهنية على شكل رواسب دهنية.

3. تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر

تناول وجبات صغيرة كل 2-3 ساعات يسرع عملية الهضم ويقلل الحمل على معدتك.

4. تناول الكثير من الماء

تناول الكثير من الماء يمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة في الجوع، ويساهم بشكل غير مباشر في تقليل الوزن ودهون البطن.

5. زيادة الألياف الغذائية

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ترتبط الألياف الغذائية بفقدان الوزن ومنع تراكم الدهون في الجسم. تناول كميات كبيرة من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان يمكن أن يمنع الإمساك وانتفاخ المعدة. يمكن أن ينظف الأمعاء ويساعدك على التخلص من دهون البطن. بعض من أفضل الأطعمة الغنية بالألياف التي يجب تناولها هي دقيق الشوفان والفواكه مثل التوت والتفاح والخضروات ذات الأوراق الخضراء وما إلى ذلك.

6. تناول الشاي الأخضر

ينصح باستبدال القهوة والشايبالشاي الأخضر، فهو مشروب شائع لفقدان الوزن ويعمل على حرق الدهون. يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين وغيرها من مركبات الفلافونويد، والتي ترتبط بالتحكم في السمنة وفقدان الدهون في البطن.

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7. تقليل مستويات التوتر

الإجهاد هو أحد أكبر العوامل المساهمة في زيادة الوزن والدهون في الجسم. يمكن أن تؤدي مستويات التوتر الحاد إلى الاكتئاب وزيادة دهون البطن، مارسي التأمل أو أساليب التهدئة الأخرى.