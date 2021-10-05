في 5 أيام أسرع رجيم لإنقاص الوزن بهذه الفاكهة

بيروت - نادين محمد -

إذا كنت تبحثين عن حمية تساعدك على تخسيس الوزن الزائد بسرعة، تهدف خطة النظام الغذائي للبطيخ إلى استبدال الدهون غير الصحية والأطعمة النشوية في نظامك الغذائي بالألياف للمساعدة على فقدان الوزن بسرعة؛ لأن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء مع عدد أقل من السعرات الحرارية، فإنه ينظف جسمك من السموم.

يعتبر البطيخ أيضاً من العناصر الغذائية الغنية التي يمكن أن تغذي الجسم بجميع الكميات المطلوبة من الفيتامينات والمعادن خلال مرحلة النظام الغذائي وتطهير الجسم وفقدان الوزن.

اقرئي أيضا : البطيخ حلك الأسرع للحصول على بطن مسطح قبل العيد

هل البطيخ مفيد للنظام الغذائي لتخفيف الوزن؟

​

يعتبر البطيخ خياراً منخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي الكوب الواحد على 46 سعراً حرارياً وحوالي 139 جراماً من الماء لكل كوب، بالإضافة إلى الألياف. يجعلك تشعرين بالشبع لفترة أطول.

كوب واحد من البطيخ يحتوي على 11 جراماً من الكربوهيدرات. يحتوي على نسبة منخفضة من نسبة السكر في الدم، مما يثبت أنه لا يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم التي تساعد على زيادة الوزن.

فوائد خطة رجيم البطيخ

يحتوي البطيخ على مستويات عالية من البوتاسيوم الذي يحافظ على الكالسيوم في الدم ويراقب ضغط الدم.

يساعد فيتامين أ والمغنيسيوم في البطيخ العظام والعضلات.

يحتوي على نسبة عالية من الليكوبين المضاد للأكسدة الذي يساعد على تحسين صحة اللثة ويزيد من تكوين الهيموجلوبين.

يمكن أن يحافظ تناول البطيخ ضمن نظامك الغذائي على سد آلام الجوع، لأن البطيخ غني بالألياف.

يمكن أن تقلل حمية البطيخ من تقرحات المعدة.

خطة النظام الغذائي للبطيخ لمدة 5 أيام:

​

إليكِ خطة حمية البطيخ لمدة 5 أيام لفقدان الوزن بسرعة

ضعي في اعتبارك دائماً أنه في أي وقت خلال الأيام الخمسة يجب على المرء شرب الكثير من الماء وترطيبه. إلى جانب ذلك، يجب على الشخص البالغ عدم تناول أكثر من كوبين من البطيخ من حيث الألياف بشكل منتظم.

اليوم 1:

الفطور: شريحتا بطيخ وكوب شاي أخضر.

الغداء: 150 جرام لحم خالي الدهن مسلوقاً ونسبة متساوية من الأرز البني مع شريحة بطيخ.

العشاء: 60 جرام جبن قريش في شريحتين من الخبز وشريحة بطيخ.

اليوم الثاني:

الفطور: شريحة بطيخ وكوب شاي أخضر وشريحة توست.

الغداء: 100 جرام لحم مسلوق قليل الدهن وشريحتا خبز مع شريحة بطيخ.

العشاء: 100 جرام سلمون مشوي مع حصة متساوية من الأرز وشريحة بطيخ.

​

اليوم الثالث:

الفطور: شريحة بطيخ وكوب شاي أخضر وشريحة توست.

الغداء: 50 جرام مكرونة بصلصة الطماطم وثلاث شرائح بطيخ.

العشاء: سلطة وبطيخ حتى تشعري بالشبع.

اليوم الرابع:

الفطور: شريحتان من البطيخ.

الغداء: صحن شوربة خضار مع شريحة خبز وشريحتي بطيخ.

العشاء: ثلاث حبات بطاطس مخبوزة متوسطة الحجم وشريحتان من البطيخ في النظام الغذائي.

​

اليوم الخامس:

الفطور: 3 شرائح بطيخ.

الغداء: 150 جراماً من اللحم قليل الدهن المسلوق وتناول البطيخ حتى الشعور بالشبع.

العشاء: 60 جراماً من الجبن في شريحتين من الخبز، وثلاث شرائح بطيخ.

الآثار الجانبية لخطة رجيم البطيخ:

لا يوجد نظام غذائي خال من الآثار الجانبية. في حين أن الفوائد المحتملة لحمية البطيخ كثيرة، إلا أنها مدعومة ببعض الآثار الجانبية:

تناول البطيخ بكميات كبيرة يمكن أن يسبب اضطرابات في المعدة مثل الانتفاخ والإسهال وما إلى ذلك.

يمكن أن يسبب ارتفاع نسبة البوتاسيوم في البطيخ مشاكل في القلب والأوعية الدموية وضغط الدم

مع مؤشر نسبة السكر في الدم من 72، البطيخ هو أسوأ عدو لمرضى السكري.

الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم يجب ألا يستهلكوا الكثير من البطيخ؛ لأنه يمكن أن يؤدي إلى تدهور الحالة.

يمكن أن تؤدي خطة النظام الغذائي للبطيخ أيضاً إلى بعض ردود الفعل التحسسية مثل الطفح الجلدي والتورم وما إلى ذلك.