هل يساعد تناول فصوص الثوم على معدة فارغة في إنقاص الوزن؟

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القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن من الأمور الصعبة في تحقيقها، ويلعب كلا من النظام الغذائي والتمارين الرياضية دورًا مهمًا في رحلة إنقاص الوزن، ولكن العبء الأكبر يقع على النظام الغذائي الذى يلعب دورًا أكثر أهمية في رحلة إنقاص وزنك، ويرى بعض الخبراء وأخصائيو التغذية أن تناول الثوم على معدة فارغة يمكن أن يساعدك على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة وتحسين صحتك بعدة طرق أخرى، في هذا التقرير نتعرف على فوائد تناول الثوم على معدة فارغة في إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الفوائد الصحية للثوم

الثوم من أفضل الأطعمة المقوية للمناعة، كما أنه يساعد في إرخاء الأوعية الدموية لتدفق الدم بشكل سلس، ويقلل من ضغط الدم ويحمي الأوعية الدموية من التلف، كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وغني بالعناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين ب 6 وفيتامين ج والألياف والكالسيوم والمنجنيز.

فوائد الثوم للتنحيف

تساعد العناصر الغذائية المختلفة الموجودة في الثوم معًا في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة عند تناوله على معدة فارغة مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن أن يساعدك على إنقاص وزنك.

يساعد الثوم في إنقاص الوزن عن طريق زيادة مستويات الطاقة وحرق السعرات الحرارية الزائدة، كما تساعد العناصر الغذائية الموجودة في الثوم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي أو حرق الدهون، مما يدعم أهداف إنقاص الوزن.

الثوم عند تناوله على معدة فارغة يبقيك تشعر بالشبع والامتلاء لفترة أطول ويمنعك من الإفراط في الأكل وبالتالي يعزز فقدان الوزن، كما يعمل الثوم كمثبط للشهية، مما يمنعك من الإفراط في تناول الطعام.

وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة التغذية ، يرتبط الثوم بحرق الدهون، كما أن له خصائص إزالة السموم، مما يساعد في طرد السموم من الجسم، ويحسن عملية الهضم وبالتالي فقدان الوزن.

الطريقة الصحيحة لأكل الثوم للتنحيف

يمكنك تناول فصين من الثوم على معدة فارغة كل يوم، لكن إذا شعرت بالغثيان أو الإمساك فيمكنك أن تتوقف عن تناوله.

يجب على النساء الحوامل والأطفال والأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم واضطرابات النزيف ومرض السكري عدم تجربة هذه الطريقة لتناول الثوم للتنحيف.