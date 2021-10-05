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شكرا لقرائتكم خبر عن بالارقام.. إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 235.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و13904.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 703427 43757955
الهند 448997 3834702
البرازيل 597948 21468121
المملكة المتحدة 136986 7934936
روسيا 419789 7612317
تركيا 64874 7265828
فرنسا 116848 7028197
إيران 121347 5638735
الأرجنتين 115245 5259738
إسبانيا 86527 4965399.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
22 - العراق 22365 2009678
37 - المغرب 14355 935560
41 - الأردن 10753 827504
46 - الإمارات 2103 736897
47 - تونس 24921 707983
49 - لبنان 8414 626198.