شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ارتفاع ضغط الدم ليلا يؤدي لزيادة خطر الوفاة لدى مرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة قدمها الباحثون في مؤتمر جمعية القلب الأمريكية، إن مريض السكري الذي يرتفع ​​مستوى ضغط دمه ليلًا يتضاعف لديه خطر الموت المبكر مقارنةً بأولئك الذين يظل ضغط دمهم ثابتًا أو ينخفض ​​في الليل، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

كيفية تذبذب ضغط الدم أثناء النوم

ينخفض ​​ضغط الدم عادةً ​​أثناء النوم، لكن إذا لم ينخفض ​​ضغط الدم بشكل كافٍ أثناء الليل، أو إذا زاد ضغط الدم في الليل بالنسبة لمستويات النهار، تصبح هناك مشكلة.

وترتبط أنماط ضغط الدم غير الطبيعية بزيادة مخاطر حدوث مضاعفات القلب والأوعية الدموية والوفاة لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع الأول أو النوع الثانى.

وقالت مارتينا تشييراكو، الباحثة في قسم الطب السريري والتجريبي في جامعة بيزا في إيطاليا "تظهر دراستنا أن 1 من كل 10 أشخاص مصابين بداء السكري من النوع الأول أو النوع الثانى يمكن أن يكون لديهم ​​ضغط الدم مرتفع أثناء الليل، وأن هذه الحالة من المحتمل أن تزيد من خطر الوفاة من أي سبب بأكثر من الضعف على مدار 21 عامًا بغض النظر عن التحكم في ضغط الدم.

لذا من المهم أن يبحث الأطباء عن أنماط ضغط الدم غير الطبيعية لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول أو النوع الثاني.

في الدراسة، قام الباحثون أيضًا بتقييم دور تقلب معدل ضربات القلب لدى مرضى السكرى وتقلب معدل ضربات القلب هو مقياس للتغير في الأوقات بين كل نبضة قلب.

وقال الباحثون "يرتبط انخفاض معدل ضربات القلب بسوء الحالة الصحية للأشخاص الذين يعانون من قصور القلب ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي في عموم السكان. ومع ذلك ، لا تزال هناك ندرة في المعلومات طويلة الأجل حول الارتباط بين انخفاض تقلب معدل ضربات القلب والوفيات بين المصابين بداء السكري من النوع الأول أو النوع الثانى ".

نتائج أخرى للدراسة

درس الباحثون 349 بالغًا مصابًا بداء السكري في بيزا بإيطاليا، بداية من عام 1999 وعلى مدار 21 عاماً ووجد الباحثون أن أكثر من نصف المشاركين يعانون من ضغط دم غير منخفض أثناء الليل، و 20 % يرتفع لديهم ضغط الدم بالليل مقارنة بساعات النهار.

ووجدوا أيضًا أن ما يقرب من ثلث ممن يرتفع لديهم ضغط الدم بالليل مقارنة بساعات النهار يعانون من اعتلال عصبي قلبي، والاعتلال العصبي اللاإرادي القلبي هو أحد المضاعفات الخطيرة لمرض السكري حيث تتلف الأعصاب التي تتحكم في القلب والأوعية الدموية.

يؤثر تلف الأعصاب هذا على ضغط الدم وتنظيم معدل ضربات القلب، مما يزيد من خطر الوفاة وأحداث القلب والأوعية الدموية.