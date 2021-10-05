شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مستوى السكر المثالي في الدم لتجنب النوبات القلبية والسكتات الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل بحث جديد إلى أنه بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري الذين أصيبوا بجلطة دماغية، قد تكون هناك مستويات مثالية من السكر في الدم لتقليل مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من أمراض الأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية في وقت لاحق، ونُشرت نتائج البحث في المجلة الطبية Neurology.

ووفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS، قال مؤلف الدراسة مون كو هان، دكتوراه في الطب بكلية الطب بجامعة سيول الوطنية في كوريا: "نعلم أن الإصابة بمرض السكري قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الأولى".

وأضاف : "نتائجنا تشير إلى أن هناك مستوى السكر في الدم الأمثل الذي قد يبدأ في تقليل مخاطر الإصابة بسكتة دماغية أخرى أو نوبة قلبية أو مشاكل أخرى في الأوعية الدموية ، وهو في نطاق 6.8 % إلى 7.0 %".

شملت الدراسة 18567 شخصًا مصابًا بداء السكري بمتوسط ​​عمر 70، تم إدخال جميع المشاركين إلى المستشفى بسبب سكتة دماغية ناتجة عن جلطة دموية عند القبول ، استخدم الباحثون اختبارًا يسمى الهيموجلوبين A1C لتحديد متوسط ​​مستوى السكر في الدم خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية.

يقيس هذا الاختبار نسبة بروتينات الهيموجلوبين في الدم المغلفة بالسكر يعتبر المستوى الذي يقل عن 5.7 % طبيعياً ، 6.5 % أو أعلى يشير بشكل عام إلى مرض السكري كان لدى المشاركين متوسط ​​A1C بنسبة 7.5 %.

ثم تابع الباحثون بعد عام واحد لمعرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين مستويات A1C وخطر الإصابة بسكتة دماغية أخرى أو نوبة قلبية أو الوفاة من هذه الأسباب أو غيرها من أسباب الأوعية الدموية.

من بين جميع المشاركين، أصيب 1437 ، أو حوالي 8 % ، بنوبة قلبية أو ماتوا من أمراض الأوعية الدموية في غضون عام من بدء الدراسة ، و 954 ، أو 5 % ، أصيبوا بسكتة دماغية أخرى.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بمستويات A1C أعلى من 6.8 % إلى 7.0 % كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية مثل النوبة القلبية ، فضلاً عن الإصابة بسكتة دماغية أخرى.

بعد تعديل عوامل مثل العمر والجنس ، وجد الباحثون أن خطر إصابة الأشخاص بنوبة قلبية أو أمراض الأوعية الدموية المماثلة كان أعلى بنسبة 27 % عندما تم إدخالهم إلى المستشفى بمستويات A1C أعلى من 7.0 % ، مقارنة بأولئك الذين تم قبولهم بمستويات A1C أدناه. 6.5 %.

كان خطر إصابة الأشخاص بسكتة دماغية أخرى أعلى بنسبة 28 في المائة عند دخولهم المستشفى بمستويات A1C أعلى من 7.0 % ، مقارنة بأولئك الذين تقل أعمارهم عن 6.5 %.

وقال هان "النتائج التي توصلنا إليها تسلط الضوء على أهمية مراقبة نسبة السكر في الدم عن كثب إذا كنت مصابا بمرض السكر وتعرضت لسكتة دماغية".