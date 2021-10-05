شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تظهر في الأربعينيات قد تكون إشارة على إصابتك بالخرف لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرف هو مصطلح شامل يحدد مختلف الحالات وعلامات التدهور التدريجي للدماغ ، قد يستغرق تشخيص الإصابة بالخرف ما يصل إلى 4 سنوات بسبب التحديد غير الصحيح للعلامات المنذرة، ووفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS ، فهناك نوع من الخرف يعرف باسم "الخرف الجبهي الصدغي"، الذى غالبًا ما يُلاحظ عند الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق ، ولكن قد يبدأ تظهر بعض الأعراض خلال الأربعينيات.

ما هي أعراض الخرف الجبهي الصدغي؟

الخرف هو حالة تصيب غالبًا كبار السن في الستينيات من العمر غالبًا ما يُعتبر تشخيصًا مدمرًا ، ولا يأتي هذا التشخيص بدون علاج ولديه أعراض منهكة مثل الذاكرة التي يمكن أن تؤثر على سير الحياة اليومية إلى حد كبير ومع ذلك ، هذه ليست العلامة الوحيدة الواضحة.

الخرف الجبهي الصدغي ليس شرطًا واحدًا بدلاً من ذلك إنها مجموعة من الاضطرابات الصحية الناجمة عن فقدان الخلايا العصبية التدريجي في الجزء خلف الجبهة والأكل مع ظهوره في المتوسط ​​من 40 إلى 60 عامًا ، تختلف أعراضه قليلاً عن العلامات الكلاسيكية للخرف.

وفقًا لـلخبراء، "تميل التغييرات إلى التأثير على الشخصية وصنع القرار وحل المشكلات والتواصل والسلوك الاجتماعي غالبًا ما يتم التغاضي عن هذه الأعراض أو نسبها إلى أسباب أخرى مثل التوتر أو الاكتئاب أو العلاقات أو الصعوبات المتعلقة بالعمل ".

الخرف الجبهي الصدغي ..التشخيص والعلاج

قد يستغرق تشخيص FTD ما يصل إلى أربع سنوات بسبب التحديد غير الصحيح للعلامات المنذرة لهذه الحالة من ناحية أخرى ، قد يستغرق الخرف 14 شهرًا للتشخيص وبالنسبة لعوامل الخطر ، لم يذكر الخبراء سببًا ملموسًا بعد ومع ذلك ، فإنهم يلقون باللوم في هذه الحالة على علم الوراثة ، وتشير الأبحاث إلى أن 30-40 ٪ من حالاتها وراثية. في مثل هذه الحالات ، من المحتمل أن يرث طفل المريض الجين بنسبة 50٪.

زيادة الارتباك

زيادة صعوبة التركيز

عدم القدرة على أداء المهام اليومية

التغييرات السلوكية

خطر الاكتئاب والقلق

النسيان

ما هي العلامات المبكرة للخرف؟