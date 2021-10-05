هل هناك علاقة بين تساقط الشعر وفصل الخريف؟

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القاهرة - سامية سيد - خلال فصل الخريف تزداد فرص تساقط الشعر، وقد أشارت العديد من الدراسات الطبية أن بعض الأشخاص يعانون تساقط الشعر الموسمي أي عند التعرض لتغير فصول السنة يزداد فرص التعرض للتساقط.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع " healthline"، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بتساقط الشعر خلال فصل الخريف، ومنها:

- ترسبات ما حدث خلال فصل الصيف من التعرض لأشعة الشمس المضرة.

- نزول حمامات السباحة تعد من أبرز الأسباب المؤدية لتساقط الشعر خلال فصل الخريف.

- عدم الاهتمام بتغذية الشعر من أبرز الأسباب.

- كثرة استخدام كريمات الفرد الخاصة بالشعر تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بتساقط الشعر في أي فصل من الفصول الأربعة.

- التعرض للاكتئاب الموسمي، فنجد أن بعض الأشخاص يعانون من الإصابة بالاكتئاب عند تغير الفصول، ولذا فهم أكثر عرضة لتساقط الشعر.

- الإصابة بالأنيميا تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بتساقط الشعر.

كيف يمكنك علاج مشكلة تساقط الشعر خلال فصل الخريف؟

هناك العديد من النصائح التي يجب القيام بها، ومن أبرزها:

- الاكثار من تناول الخضروات والفواكه التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص تساقط الشعر، فهذه الأغذية غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم بشكل عام ولصحة الشعر بشكل خاص.

- تدليك فروة الشعر يوميا يعد من أفضل الحيل التي تساهم بشكل كبير في زيادة تدفق الدم والدورة الدموية في الشعر، ويعالج الشعر التالف.

- أخذ المكملات الغذائية المطلوبة التي تساهم بشكل كبير في علاج تساقط الشعر.