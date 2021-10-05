شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم فى مرحلة الشباب يزيد خطر الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن جمعية القلب الأمريكية، عن أن الأفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم في سن 35 الى 44 عاما، أكثر عرضة للإصابة بالخرف، فى وقت لاحق من الحياة، مقارنة بالأشخاص الذين لديهم ضغط دم طبيعي، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.

وأوضح الباحثون أنه لابد من السيطرة على ارتفاع ضغط الدم أو تأخير ظهوره، الأمر الذى يقلل من خطر الإصابة بالخرف، خاصة أن ارتفاع ضغط الدم شائع جدًا لدى الأشخاص في منتصف العمر (45-64 عامًا)، بجانب العلاقة التى تربط بين ارتفاع ضغط الدم وصحة الدماغ والخرف، مما يعد من عوامل الخطر للإصابة بهذا المرض.

وأجرى الباحثون تحليلا لبيانات نحو نصف مليون مشارك بالدراسة داخل المملكة المتحدة، لتحديد التغيرات في الدماغ باستخدام قياسات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لحجم الدماغ بين مجموعتين كبيرتين من البالغين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والذى تم تشخيصهم في أعمار مختلفة من 35 عاما إلى فوق، والمجموعة الثانية ضمت عدد من المشاركين لم يكن لديهم ارتفاع في ضغط الدم.

خضع المشاركون بالدراسة من المجموعتين لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، ولاحظ الباحثون أن المصابين بارتفاع ضغط الدم فى الفئة العمرية من 35 إلى 54، كان الحجم الكلي للدماغ أصغر ، مقارنة بالمشاركين الذين لم يعانون من ارتفاع ضغط الدم .

ولتقييم الخرف، فحص الباحثون عدد المشاركين الذين أصيبوا بالخرف من هؤلاء المشاركون، خلال فترة متابعة استمرت 11 عامًا، وتوصل الباحثون أن خطر الإصابة بالخرف كان أعلى بنسبة61%، لدى الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 44 عامًا مقارنة بالمشاركين الذين لم يعانون من ارتفاع ضغط الدم.