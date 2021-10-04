شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب طبخها على نار عالية.. تعرف على أكثر الطرق الصحية لطهى اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد اللحوم الحمراء مصدر ممتاز للبروتين الكامل، بجانب أنها غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات B6 و B12 والحديد والسيلينيوم والزنك، لكن كيفية طهى اللحوم تعد من الأمور العامة التي تلعب دورا فى تعظيم استفادتك من اللحم وقيمته الغذائية، فهناك بعض الممارسات الشائعة، قد تجعل هذا الطعام الصحي أقل أهمية وتذهب فوائده بلا جدوى.

وكشف تقرير نشر فى موقع إكسبريس، عن بعض النصائح التي يجب عليك تجنبها للطهي حتى تتمكن من الاستمتاع باللحوم بطرق صحية ولذيذة ومنها:





1.تجنب طهى اللحوم على درجات حرارة عالية

عندما يتم طهي البروتينات الحيوانية في درجات حرارة عالية، مثل الشواء المباشر والقلي ، تتشكل بعض المركبات الكيميائية والهيدروكربونات العطرية، و قد تزيد هذه المركبات من خطر الإصابة بالسرطان، لذا لابد من الشوي على الحرارة غير المباشرة والقلي في درجات حرارة منخفضة.





2. قم بتصغير قطع اللحم عند الشواء

تتشكل بعض المركبات الكيميائية عندما يتعرض اللحم للدخان، والذي يمكن أن يحدث عندما تتساقط الدهون في الشواية وتشتعل النيران، لكن القطع الصغيرة تخفض كمية الدهون التى تتساقط، وبالتالي يقل خطر التعرض للدخان.





3.تناول اللحوم متوسطة الطهي

تجنب تناول اللحوم المطهية جيدًا، لأن قوامها وطعمها معرضان للخطر ، حيث تشير الأبحاث إلى أن اللحوم المطهية جيدًا تشكل خطرًا محتملاً للسرطان.





4.قم بطهي اللحم فى الفرن أولا

غالبًا ما يتم تحميص اللحوم على الموقد، ثم يتم وضعها في الفرن ، خاصةً الشوي والقطع الكبيرة الأخرى، لكن مع التحميص العكسي ، يمكنك طهي اللحم في الفرن أولاً على درجة حرارة منخفضة ، حتى يصل إلى حوالي 10 إلى 15 درجة فهرنهايت، ثم تقوم بوضعها سريعًا على الموقد.

5.استخدم التوابلتشير الأبحاث إلى أن اللحوم المتبلة أو المتبلة بتوابل غنية بمضادات الأكسدة، مثل إكليل الجبل والزعتر و والفلفل، تنخفض مستويات المركبات الكيميائية الخطرة بها