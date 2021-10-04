شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب هتخليك تتخلى فورا عن تناول السكريات والحلويات.. منها خسارة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول السكريات من أخطر العادات الغذائية التى نمارسها يوميًا ولا ندرك مضاعفاتها خاصة عند الإفراط في تناولها، فهى حقا كما يطلق عليها العلماء "سم أبيض " نتناوله دون حذر ولم نعلم كيف يشكل خطورة على صحتنا مع مرور الوقت.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline، فإن السكريات المصنعة التى نحصل عليها من السكر الأبيض والحلويات والمشروبات والعصائر، تختلف تماما عن السكريات الطبيعية التى توجد بالفواكه والخضروات وتحمل الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة، بخلاف الأخرى التى تحتوى على كميات عالية من السعرات الحرارية دون فائدة صحية.

لكن ماذا يحدث لجسمك إذا قررت يوما التخلى عن السكر فى حياتك، وهل يمكنك الاستمرار فى هذا القرار فترة كبيرة.

يشير الخبراء أن أسبوع فقط هو المهلة التى ستشعر خلالها بأعراض الانسحاب من السكر، الأمر الذى يتشابه مع الانسحاب من المخدرات، نظرا لأن مادة السكر تكون بمثابة المكافأة التى يحصل عليها المخ، لأنها تساعد فى إفراز هرمونات السعادة لفترة مؤقتة، لذا عند التخلى عنها تشعر بالغضب والتوتر والصداع والإرهاق حتى يتكيف جسمك على غياب السكر ومن ثم تبدأ مرحلة جنى ثمار هذا القرار على مختلف أعضاء جسمك.

ورصد الخبراء أهم الفوائد التى تحصل عليها إذا قررت التخلى عن السكر:

1.انخفاض مستويات السكر بالدم المرتفع وضبط عمل هرمون الأنسولين بشكل طبيعى.

2.خسارة الوزن من أهم الفوائد، نظرا لأن السكر الزائد يتحول إلى دهون مخزنة تسبب الوزن الزائد.

3.استعادة صحة بشرتك واختفاء حبوب الشباب لأن السكر يسبب التهابات بالجلد الامر الذى ينعكس على صحة البشرة وتأخر ظهور التجاعيد .

4.تحسين جودة نومك، فبعد مرور أسابيع من هذا القرار ستجد نومك اعمق، لأن السكريات تؤثر على جودة النوم.

5.تحسين طاقتك وقدرتك على ممارسة مهامك اليومية دون الشعور بالارهاق المستمر والإجهاد.