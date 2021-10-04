شكرا لقرائتكم خبر عن لو سنك فوق الـ 65.. احذر إعادة تسخين القهوة بالميكروويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من عشاق القهوة ، فمن المؤكد أن يتضمن روتينك اليومي تناول فنجان قهوة في الصباح، وإذا كان عمرك يزيد عن 65 عامًا ، فهناك سبب وجيه للقيام بذلك، حيث أظهرت الدراسات أن شرب كوب أو كوبين من القهوة يوميًا يمكن أن يساعد كبار السن من حيث الحفاظ على الذاكرة والوظائف الإدراكية الأخرى.

خلصت أبحاث أخرى إلى أن استهلاك القهوة المعتاد قد يقلل من فرص الإصابة بأنواع معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان البروستاتا والكبد والفم والحلق، يبدو أن الفوائد الصحية كثيرة، ولكن هناك عادة شائعة في تناول القهوة يمكنها تحويل المشروبات المحملة بالفوائد بسرعة إلى مخاطر صحية، يحذر الخبراء من أنه إذا كان عمرك يزيد عن 65 عامًا ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية إذا فعلت هذا مع قهوتك، بحسب ما ذكره موقع "bestlife".

لا تقم بتسخين فنجان قهوة بارد في الميكروويف:

إذا كنت غالبًا ما تعتمد على الميكروويف لتسخين فنجان القهوة المبرد ، فقد تعرض نفسك للبكتيريا الضارة دون أن تدرك ذلك، ذلك لأن أفران الميكروويف يمكنها تسخين الطعام والمشروبات بشكل غير متساوى ، مما يترك أماكن باردة في المنتصف، ويوضح الخبراء أن تلك البقع الباردة تعد بيئة خصبة لنمو حيث البكتيريا وازدهارها.

تتبعت إحدى الدراسات المنشورة في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة تفشي السالمونيلا بين الحاضرين في نزهة ، ووجدت أن ما إذا كان الفرد يستخدم الميكروويف لإعادة تسخين طعامه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمرضه.

وكتب الباحثون: "من بين 30 شخصًا تناولوا اللحوم معاد تسخينها ، أصيب العشرة الذين استخدموا فرن الميكروويف بالمرض ، مقارنةً بعدم استخدام أي من 20 شخصًا فرنًا تقليديًا أو مقلاة"، وخلص الفريق إلى أنه "مقارنة بالطرق التقليدية لإعادة التسخين ، لم يكن لأفران الميكروويف أي تأثير وقائي في الوقاية من المرض".

المخاطر الصحية لتناول القهوة بالحليب:

يمكنك ترك الحليب خارج الثلاجة بأمان لمدة لا تزيد عن ساعتين قبل أن يبدأ في التخثر والتكاثر بالبكتيريا، يتضمن ذلك حتى كمية الحليب الصغيرة التي ربما استخدمتها في قهوتك.

بينما يمكنك شرب القهوة السوداء لمدة تصل إلى أربع ساعات قبل أن تبدأ الزيوت الموجودة بداخلها في التلف ، يقول الخبراء إن لديك 30 دقيقة فقط تقريبًا، الوقت الذي تستغرقه القهوة لتبرد، للاستمتاع بكوب في ذروة النكهة والسلامة.

بينما يمكن لأي شخص أن يمرض من فنجان قهوة قديم إذا أعيد تسخينه بشكل غير صحيح ، فإن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، ووفقًا لخبراء من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، إن الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية عند تجاوز سن 65 عامًا بسبب التغيرات العديدة في الجهاز الهضمي.، مع التقدم ​​في العمر ، تحتفظ أنظمة الجهاز الهضمي بالطعام لفترة أطول من الوقت ، مما يسمح للبكتيريا بالنمو، تميل المعدة أيضًا إلى إنتاج كمية أقل من الحمض ، مما يؤدي إلى قتل عدد أقل من البكتيريا في الأمعاء ، وفى الحالات المزمنة مثل مرض السكري والسرطان ، قد تزيد أيضًا من خطر إصابة الشخص بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.

طرق لتخفيف المخاطر:

يقول الخبراء إن هناك عدة طرق يمكنك من خلالها التخفيف من مخاطر إعادة تسخين المشروبات، وهى التأكد دائمًا من إيقاف الميكروويف في منتصف عملية التسخين لتحريك مشروبك ، كما توضح خدمة سلامة الأغذية والتفتيش (FSIS) ، وهي فرع من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، سيساعد ذلك في ضمان تسخين متساوٍ وتقليل خطر تكوين جيوب باردة يمكن أن تؤوي البكتيريا ، يجب عليك دائمًا التأكد من تنظيف كوب القهوة والجهاز بشكل صحيح بين الاستخدامات ، مما يقلل من فرص التلوث.