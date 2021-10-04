شكرا لقرائتكم خبر عن CDC يحذر تخزين اللحوم النيئة بالرف العلوى بالثلاجة.. ينشر البكتيريا الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مفتاح النظام الغذائي الصحي هو تناول مجموعة واسعة من الأطعمة الصحية، بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب واللحوم وغيرها، لكن الخبراء يقولون إن مفتاحًا آخر لصحتك الجيدة هو فصل هذه الأطعمة عن بعضها أثناء تخزينها بالثلاجة، حتى لا تلوث بعضها البعض وتؤوي البكتيريا الضارة.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإنك تخاطر في كل مرة تضع فيها نوعًا واحدًا من الطعام على الرف العلوي من الثلاجة، فإن ارتكاب خطأ بسيط واحد في التخزين يمكن أن ينشر بكتيريا خطيرة ، مما يؤدي إلى أمراض خطيرة منقولة بالغذاء، بحسب ما نشره موقع " bestlife".

لا تقم بتخزين اللحوم النيئة على الرف العلوى

اللحوم النيئة هي أحد أكثر الأسباب شيوعًا لتلوث الطعام ، لذلك يقول الخبراء أنه يجب عليك توخي الحذر عند تخزينها في الثلاجة، ويحذر مركز السيطرة على الأمراض "CDC " من "تخزين الفواكه والخضروات بعيدًا وليس بجانب أو أسفل اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية، هذه العناصر يمكن أن تقطر العصائر التي قد تحتوي على جراثيم.

وإذا كنت تبحث عن طرق أخرى لمنع انتقال التلوث، فاحتفظ باللحم دائمًا في عبوته الأصلية حتى تستخدمه ، وفكر في تغليفه في كيس بلاستيكي إضافي أو استخدام حاوية بلاستيكية لمنع التسرب.

الإصابة بأمراض خطيرة منقولة عن طريق الأغذية:

إذا كنت معتادًا على تخزين طعامك معًا في الثلاجة ، فأنت تخاطر بمرض خطير منقول عن طريق الطعام، هذا لأن اللحوم النيئة والدواجن، والمأكولات البحرية يمكن أن تحتوي على السالمونيلا ، الليستيريا ، كلوستريديوم الحاطمة ، وأكثر من ذلك، يمكن أن تسبب هذه الأعراض في تقلصات المعدة والحمى والغثيان والقيء والإسهال وغير ذلك .

اتخاذ احتياطات إضافية يساعد في حمايتك:

بينما يعد فصل الطعام في الثلاجة أمرًا ضروريًا ، يقول الخبراء إن هناك طرقًا أخرى للمساعدة في ضمان التعامل الآمن مع المنتجات الحيوانية في ثلاجتك، تأكد من استخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم والخضروات النيئة ، ولا تعيد اللحوم المطبوخة إلى الطبق الذي كان يحتوي في السابق على اللحوم النيئة ، وتأكد من غسل وتعقيم ألواح التقطيع ، وأسطح العمل ، والأواني بعد التعامل مع اللحوم.

بالإضافة إلى ذلك ، توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بعدم غسل اللحوم النيئة مطلقًا قبل طهيها، موضحا أن غسل اللحوم النيئة أو الدجاج أو الديك الرومي أو البيض يمكن أن ينشر الجراثيم إلى حوضك وأسطح العمل والأسطح الأخرى.