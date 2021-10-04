شكرا لقرائتكم خبر عن علماء صينيون: ضرورة فحص الحيوانات البرية بحثا عن كورونا لمنع انتقالها للبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عدد من العلماء الصينيين، أنه يجب فحص الحيوانات البرية بحثًا عن فيروس كورونا لتقليل خطر انتقال المتغيرات القاتلة إلى البشر، وحذرت ورقة بحثية شارك في كتابتها جاو فو ، رئيس مركز السيطرة على الأمراض في الصين من الخطر المستمر للطفرات في الأنواع المعرضة للفيروس، حيث من المعروف حتى الآن إصابة 11 نوعًا من الحيوانات بالعدوى ، لكن العلماء يقولون إن هذا قد يكون هناك العديد من الحيوانات التي لم يتم اكتشافها حتى الان.

ووفقا لتقرير لصحيفة SOUTH CHINA POST دعا خبراء الصحة الصينيون إلى مراقبة مكثفة لفيروس كورونا في الحيوانات البرية ، محذرين من أن انتشاره بين الأنواع المختلفة يخاطر بمزيد من المتغيرات الخطيرة، وأكد في المؤلف الرئيسي للتقرير جاو فو ، رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منه أنه تم العثور على عدد من الحيوانات المعرضة للإصابة بـكورونا ، وإمكانية حدوث طفرات مستمرة للفيروس في هذه الحيوانات ، مثل المنك ، تشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة إذا انتقلت إلى البشر.

وقال جاو والمؤلف المشارك وانج ليانغ من الأكاديمية الصينية من العلوم في منظور منشور في النشرة الأسبوعية لمركز السيطرة على الأمراض في الصين إن مثل هذا العمل يمكن أن يوفر المزيد من القرائن حول أصول فيروس كورونا .

تم الإبلاغ حتى الآن عن إصابة 11 نوعًا بفيروس كورونا في ظروف العالم الحقيقي بما في ذلك النمور والغوريلا ونمور الثلج والمنك وتم تحديد 14 نوعًا آخر على أنها قادرة على الإصابة من خلال التجارب المعملية.

يحذر المؤلفون من أن هذه يمكن أن تكون مجرد قمة جبل الجليد للحيوانات المعرضة للإصابة ، حيث كان هناك فحص مختبري محدود لأنواع مختلفة لمخاطر العدوى ، بما في ذلك الثدييات البحرية.