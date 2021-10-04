شكرا لقرائتكم خبر عن علماء أكسفورد يكشفون عن سر زيادة العدوى لمتغيرات كورونا وسرعة انتشارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل باحثون من جامعة أكسفورد البريطانية، إلى اكتشاف يساعد في تفسير سبب تسبب متغيرات الفيروس في انتشار كورونا بسرعة كبيرة، ووفقا لبيان للجامعه عبر موقعها الرسمي سميت فيروسات كورونا بهذا الاسم بسبب النتوءات على سطحها التي تجعلها تبدو وكأنها تاج ، والكلمة اللاتينية التي تعني كورونا.

يستخدم الفيروس هذه النتوءات للارتباط بالخلايا والدخول إليها ، حيث تتكاثر بعد ذلك. جميع المتغيرات الشائعة لـكورونا لها طفرات في جزء من البروتينات الشائكة التي ترتبط بالخلايا.

وجد فريق Oxford أن معظم الطفرات الشائعة في السنبلة وليس كلها تعزز ارتباطها بـ ACE2 ، وهو بروتين موجود على سطح خلايانا، علاوة على ذلك ، تبين أن متغيرات ACE2 الموجودة بشكل طبيعي في البشر تعزز الارتباط بينه وبين الفيروس ، مما يشير إلى أن الأفراد الذين لديهم متغيرات ACE2 الشائعة يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا.

قال البروفيسور أنتون فان دير ميروي بجامعة أكسفورد: "كان الغرض من دراستنا هو قياس التأثير الدقيق للطفرات وإنزيم ACE2 وهو بروتين موجود على سطح الخلايا ، هذا مهم لأنه يساعدنا على فهم سبب انتشار بعض متغيرات كورونا بسرعة أكبر ويجب أن يساعدنا أيضًا على التنبؤ بما إذا كان الأفراد المصابون بطفرات في ACE2 سيكونون أكثر عرضة لكورونا.

وأضاف تساعدنا معرفة التأثير الدقيق لطفرات الارتفاع على الارتباط بـ أنزيم ACE2 على فهم سبب انتشار متغيرات كورونا بسرعة أكبر. قد يساعد هذا في استجابتنا لهذه المتغيرات الجديدة ويساعدنا في تحديد المتغيرات الجديدة التي يحتمل أن تكون خطرة قبل أن تنتشر على نطاق واسع.

حتى مع تعافي العالم من الوباء ، ظهرت المزيد من المتغيرات المعدية لفيروس كورونا، حل متغير الفا بسرعة محل جميع المتغيرات الأخرى في المملكة المتحدة وفي البلدان الأخرى، في حين أن متغير دلتا ، الذي حل محله إلى حد كبير، يستمر في الانتشار في جميع أنحاء العالم، و ظهرت متغيرات بيتا و جاما أيضًا في المجموعات السكانية التي سبق أن أصيبت بفيروس كورونا الأصلي.

دفع هذا العلماء في جميع أنحاء العالم إلى دراسة هذه المتغيرات الجديدة لمحاولة فهم الخصائص التي تجعلها أكثر عدوى، أظهر هذا البحث الأخير أيضًا أنه بينما أدت طفرات ACE2 الشائعة إلى زيادة الارتباط ، فإن هذا ليس هو الحال بالنسبة لجميع متغيرات كورونا.

قال البروفيسور جيف بارتون من كلية علوم الحياة في دندي: "هذه النتائج هي مثال رائع على كيفية التعاون بين الخبراء في علم الأحياء الحاسوبية الذين يعملون مع التجريبيين الرائدين يمكن أن يؤدي إلى نتائج جديدة ومثيرة.