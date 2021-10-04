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القاهرة - سامية سيد - يلعب النظام الغذائي وممارسة الرياضة دورًا مهمًا للغاية في إنقاص الوزن والحفاظ على الصحة العامة، وتعتبر مراقبة السعرات الحرارية أحد أهم أساسيات فقدان الوزن، ولا يعني حساب السعرات الحرارية دائمًا الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن، ولكن حتى الرياضيين والنساء عليهم الاحتفاظ بعدد ما يأكلونه من سعرات حرارية فى الطعام، في هذا التقرير نتعرف على 6 أطعمة منخفضة السعرات الحرارية تشعرك بالشبع وتساعد في إنقاص وزنك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

6 أطعمة منخفضة السعرات الحرارية تشعرك بالشبع وتساعد فى إنقاص الوزن

البروكلي

يعتبر البروكلي من أكثر الأطعمة الصحية في العالم إنه مصدر غني بالألياف ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامينات A و C و E و K و B. يحتوي على حوالي 2.6 جرام من الألياف و34 سعرة حرارية فقط لكل 100 جرام، مما يجعله غذاءً رائعًا لفقدان الوزن.

مع حوالي 89 % من محتوى الماء في البروكلى، يساعدك البروكلي على الشعور بالشبع لفترات أطول من الوقت، مما يحافظ على الأطعمة غير الصحية ويساعد في رحلة إنقاص الوزن.

الجزر

الجزر من الأطعمة المغذية للغاية، ويمكن طهيه أو تناوله نيئًا الجزر فهو غني بفيتامين أ ومليء بالألياف، وهو مفيد لفقدان الوزن عندما يتعلق الأمر بالسعرات الحرارية، فإن الكوب الواحد من الجزر يحتوي على 53 سعرة حرارية فقط (128 جرامًا) بالإضافة إلى ذلك، الجزر مفيد لبصرك.

الكرفس

الكرفس غذاء مرطب للغاية يحتوي على حوالي 95٪ من محتواه من الماء، إنه طعام لا يحتوي على أي سعرات حرارية تقريبًا يجعلك ممتلئًا لفترة أطول ويعمل على إنقاص الوزن، والكرفس غني بالألياف، حيث يحتوي 100 جرام من الكرفس على 16 سعرة حرارية فقط إلى جانب احتوائه على العديد من الفيتامينات التي تساعد كمضادات أكسدة طبيعية.

الكرنب

من بين جميع الخضار الورقية الخضراء، يحتوي الكرنب على مخزون غني من المغذيات الدقيقة (فيتامين أ ، ج ، ك ، المنجنيز وأكثر)، مما يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

كل 100 جرام من الكرنب، يحتوي على حوالي 50 سعرة حرارية ، و 2 جرام ألياف ، و 84.5٪ ماء ، والتي يمكن أن تساعد في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

الجرجير

الجرجير مليء بالكالسيوم والحديد والبوتاسيوم عندما يتعلق الأمر بالسعرات الحرارية، فإنه يحتوي على حوالي 5 سعرات حرارية لكل كوب أي 20 جرامًا من هذه الخضار الورقية الخضراء الداكنة وهي غنية بالبروتينات والأحماض الدهنية ومعبأة بالماء إلى جانب كل هذه الفوائد ، يعتبر الجرجير أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامين A و C و K، مما يساعد على تعزيز مناعتك وتجلط الدم.

التفاح

يعتبر التفاح فاكهة مغذية للغاية وصحية تحتوي على حوالي 57 سعرة حرارية وما يقرب من ثلاثة جرامات من الألياف في 125 جرامًا من التفاح.

التفاح يشعرك بالشبع وهو رائع للأشخاص الذين يتطلعون إلى التخلص من بعض الكيلوجرامات إلى جانب ذلك التفاح يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى ويعزز صحة الجهاز الهضمي، وهذا يساعد في إنقاص الوزن.