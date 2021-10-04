شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فيروس كورونا السبب وراء ارتفاع مستويات السكرى بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن مركز وايل كورنيل الطبي الأمريكي، عن أن فيروس كورونا قد يكون عاملا هاما لارتفاع مستويات السكرى بالدم، كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مزيد من المضاعفات، حيث يرتبط ارتفاع السكر في الدم، بالالتهابات وضعف المناعة ضد العدوى، طبقا لما ورد في موقع "تايمز أوف انديا".

وتوصل الباحثون، إلى أن فيروس كورونا مرتبط بارتفاع مستويات السكرى بالدم للأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ مع المرض، حيث تبين أن العدوى تحفز ارتفاع السكر في الدم عن طريق تعطيل إنتاج الخلايا الدهنية للأديبونيكتين، وهو هرمون تنتجه الخلايا الدهنية، والذي عادة ما يكون له تأثير وقائي ضد مرض السكري عن طريق تعزيز حساسية الأنسولين.

وأشارت الدراسة إلى أن فيروس كورونا قد يعطل الحماية التي تمنحها البروتينات الواقية لجسمك، حيث أجرى الباحثون تحليلا لعدد من المرضى الذين نقلوا للمستشفى خلال الأشهر القليلة الأولى من الوباء في الولايات المتحدة، ووجدوا أن نسبة عالية تصل الى 49%، من هؤلاء المرضى يعانون من ارتفاع السكر في الدم أو أصيبوا به أثناء إقامتهم في المستشفى، مقارنة بالمرضى الذين لديهم مستويات طبيعية من السكر في الدم .

وأوضحت الدراسة، أن المرضى الذين كانوا يعانوا من ارتفاع السكر في الدم أكثر عرضة للإصابة بخلل وظيفي حاد في الرئة، التي تعرف بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، بما يعادل تسعة أضعاف، و 15 مرة أكثر عرضة للتهوية الميكانيكية، وثلاث مرات أكثر عرضة للوفاة .

ولفت الباحثون، إلى أن ارتفاع السكر في الدم يحدث أيضًا في المرضى الذين يعانون من الأنفلونزا الشديدة أو الالتهاب الرئوي الجرثومي ، بشكل رئيسي بسبب موت أو خلل في خلايا بيتا التي تنتج الأنسولين ، وهو الهرمون الرئيسي الذي ينظم مستويات السكر في الدم، لذا لابد على مرضى السكرى تناول اللقاحات للحماية من انتقال العدوى، والتعرض لمضاعفات خطيرة تهدد حياتهم.