طبيب يشرح تأثير الجلوس الخاطئ أمام الكمبيوتر على الدماغ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قد يكون الشعور بالتعب الشديد في نهاية يوم العمل سببه الجلوس الخاطئ أمام الكمبيوتر، فكيف يحصل ذلك وما طرق علاجه.

تحدثت جراحة العظام، الروسية إيلينا باستارناك، في مقابلة مع “سبوتنيك” عن سبب هذا الشعور وطرق العلاج.

وقالت الطبيبة بأن المشكلة قد تكمن في انقطاع إمداد الدماغ بالأكسجين بسبب الجلوس الخاطئ الذي يتخذه الشخص على مكتبه.

وأضافت: “إذا جلسنا ونظرنا إلى الشاشة لفترة طويلة، فإننا نقوم بالضغط على الرأس. وفي هذا الوضع، يميل الرأس للأمام وعضلات الرقبة متوترة، مما يسبب اضطرابات في الدورة الدموية في العمود الفقري العنقي ويثير الصداع والشعور بالإعياء. بالإضافة إلى ذلك، في هذا الوضع. نجمع أكتافنا معا بشكل منحني. وهذا يضغط على الصدر، مما يعوق التنفس، ويؤدي انقطاع إمداد الدماغ بالدم والأكسجين إلى النعاس والإرهاق”.

وقدمت الطبيبة مجموعة من النصائح لتجنب هذه الحالات، قائلة: “عندما نجلس أمام الكمبيوتر، يجب أن نحافظ على استقامة ظهرنا، في وضع طبيعي. يجب ألا ترفع رأسك أو تخفضه، يجب أن تكون الشاشة في مستوى العين. يجب أن تكون الكتفين مسترخيين، ويجب أن يكون المرفقان يجب أن تكون بزاوية 90 إلى 120 درجة. ولدعم العمود الفقري. يجدر وضع قدميك مسند وعدم وضعهما على الأرض بشكل مباشر”.

وتوصي، في الوقت ذاته، الأشخاص العاملين في المكاتب بأن يتحركوا مرة واحدة على الأقل في الساعة لمدة دقيقة لشد عضلاتهم.