شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تعرف أن وزنك مثالى؟.. أفضل طرق لتحديد معدلات السمنة بجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوصول للوزن المثالى حلم يراود الكثيرين الذين يرغبون في الحصول على جسد ممشوق ومثالى خالى من العيوب التي تؤثر على المظهر النهائي لك، لذا يسعى الجميع الى تحقيق هذا الحلم الذى من أجله يتبعون العديد من الحميات الغذائية، بهدف التخلص من الدهون المخزنة والتغلب على الوزن الزائد.

وطبقا لتقرير نشر في موقع medicalnewstoday، كشف عن كيفية تحديد الوزن المثالى وما هي الأليات التي تمكنك من معرفة إذا كان وزنك الحالي هو الوزن المثالى أم لا، لاسيما أن هناك العديد من العوامل التي تحدد هذا والتي تشمل الطول والعمر والجنس ونسبة الدهون وتوزيعها بالجسم، ومحيط الخصر.

وحدد الخبراء عدة طرق لحساب الوزن المثالى

مؤشر كتلة الجسم

يتم تحديد هذا المؤشر من خلال قياس العلاقة بين الوزن والطول، عبر عملية حسابية بسيطة، تشمل قسمة الوزن على الطول، وحدد الخبراء معدلات السمنة من خلال تلك النتائج:

مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5 يعني أن الشخص يعاني من نقص الوزن.

يعتبر مؤشر كتلة الجسم بين 18.5 و 24.9 مثاليًا.

إذا كان مؤشر كتلة الجسم بين 25 و 29.9 يعاني من زيادة الوزن.

يشير مؤشر كتلة الجسم فوق 30 إلى السمنة.

الطريقة الثانية تشمل قياس محيط الخصر

أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين لديهم المزيد من الدهون في الجسم حول منطقة الخصر، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية السكري، لذا لابد من قياس الخصر الذى يكون فوق السرة مباشرة وإذا كان خصر الشخص 28 بوصة والوركين 36 بوصة، يتم قسمة النتيجتين لتعطى مؤشرا بنسبة الخصر، الذى يعد علامة تتنبأ بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم، لأن الدهون التي تتجمع في منطقة البطن يمكن أن تكون ضارة بالقلب والكبد والكلى.

3.نسبة الخصر إلى الطول

هي أداة أخرى قد تتنبأ بخطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والوفيات الإجمالية بشكل أكثر فعالية من مؤشر كتلة الجسم، بحيث يكون الشخص الذي يقل قياس خصره عن نصف طوله أقل عرضة للإصابة بعدد من المضاعفات الصحية التي تهدد الحياة، ويمكنك قياسه من خلال قسمة حجم الخصر على طوله.

4.نسبة الدهون في الجسم

نسبة الدهون في الجسم هي وزن دهن الشخص مقسومًا على الوزن الإجمالي، والتي تشمل الدهون الكلية في الجسم الدهون الأساسية والتخزينية، بالنسبة للرجال، من الصحي أن تكون نسبة 2 إلى 4 % من مكونات أجسامهم دهونًا أساسية، و بالنسبة للنساء تتراوح النسبة بين 10 و 13 % ، وفقًا للمجلس الأمريكي للتمارين الرياضية (ACE).