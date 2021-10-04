شكرا لقرائتكم خبر عن الملوخية مش بس أكلة ملوكى.. هتحميك من هشاشة العظام وفقر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الملوخية من الأطباق المفضلة للمصريين، التي لها مذاقا مختلفا يجعل عشاقها كثر من جميع الفئات العمرية، بجانب المذاق المميز للملوخية، فإنها أيضا تسهم في الوقاية من العديد من الأمراض، لأنها تحمل فوائد صحية هامة تجعلها خيارا جيدا للوقاية من فقر الدم ومرض السكرى وغيرها من الأمراض المزمنة.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Drbenefitshealth، فإن الملوخية من الخضروات الصليبية التي تعزز صحة العين، وتسهم في إزالة السموم من الجسم، وتعزيز صحة الجلد، والمساعدة في تخثر الدم، كما أنها مضادة قوى للأكسدة، وتساعد في تقليل الكوليسترول وإدارة مرض السكري.

وفيما يلى أبرز الفوائد الصحية التي تعود عليك من تناول الملوخية:1.ضبط ضغط الدم

تحتوى الملوخية على البوتاسيوم الذى يسهم في طرد الصوديوم الزائد من الدم عن طريق البول، كما تعزز توسع الأوعية الدموية، حيث يتسبب الصوديوم في انقباض الأوعية الدموية ، ولكن البوتاسيوم في نظامك الغذائي يساعد على تعويض تأثير احتباس الماء لضغط الدم.

2. الوقاية من الإمساك

تعد الملوخية من الخضروات الصليبية، والتي تحتوي على كميات وفيرة من الألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في منع الإمساك والحفاظ على صحة الجهاز الهضمى.

3. الوقاية من من الصداع النصفي

أظهرت الدراسات أن الصداع النصفي يرتبط بتناول المغنيسيوم، حيث ترتبط المستويات المنخفضة بزيادة حدوث الصداع النصفي، ونظرا لأن الملوخية تحتوى على كميات كبيرة منه فقد تكون علاجا هاما للوقاية من الصداع

4. علاج الأرق

يحدث الأرق نتيجة ارتفاع هرمونات معينة وناقل عصبي يسبب لك هذه الحالة، ويساعد المغنيسيوم بالملوخية في تعزيز تخليق الميلاتونين والسيروتونين ، وهما ناقلان عصبيان يلعبان أدوارًا مهمة في تنظيم النوم.

5. الحفاظ على صحة العين

نظرا لأنها غنية بفيتامين أ، التي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العين، بما في ذلك منع التنكس البقعي المرتبط بالعمر المبكر، وتطور إعتام عدسة العين وتدهور الرؤية، بجانب ذلك فأن أوراق الملوخية غنية بالكاروتينات، التي توفر حماية قوية لعينيك.

6. زيادة الدورة الدموية

لأنها تحتوى على مستويات عالية من الحديد ، وهي مكونات أساسية في إنتاج خلايا الدم الحمراء، حيث تعني المستويات المرتفعة من الحديد تقليل فرص الإصابة بفقر الدم ، مع ضمان أن الدورة الدموية في الجسم عند المستويات المثلى ، والتي يمكن أن تعزز مستويات الطاقة.

7. تقوية العظام

تعد أوراق الملوخية مصدر ممتاز للكالسيوم ، مما يساعد على تعزيز صحة العظام ودرء هشاشة العظام.

8.علاج فقر الدم

تحتوى أوراق الملوخية على فيتامين C الذي يساعد على تحسين امتصاص الحديد، بالإضافة إلى احتوائه على كميات متواضعة من الحديد التي تسهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء الجديدة وعلاج فقر الدم.