شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح للتعافى بعد عملية شفط الدهون.. طعامك كلمة السر لسرعة الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شفط الدهون من العمليات الجراحية المخصصة لإنقاص الوزن وإظهار نتائج سريعة على المظهر العام، وطبقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجمعية الأمريكية لجراحى التجميل، فإن جراحة شفط الدهون هي ثاني أكثر العمليات إقبالا بعد عملية تكبير الثدي، و أثناء شفط الدهون، يقوم الجراح بإزالة الرواسب الزائدة من الدهون من المنطقة المستهدفة لإعطاء المريض الشكل المطلوب ومحيط الجسم، طبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline.

وأكد الخبراء، أن هناك جدول زمنى للتعافى بعد عملية شفط الدهون، حيث يعانى المرضى خلال المدة تتراوح من48 الى 72 ساعة، عقب الجراحة، من الألم وعدم الراحة خلال الساعات القليلة الأولى بعد العملية، وخلال هذا الوقت، يجب على المرضى ارتداء الملابس الضاغطة ، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، والحد من الأنشطة البدنية.

وحدد التقرير بعض النصائح التي يجب اتباعها بعد مرور أسبوعين من عمليات نحت الدهون:

1.تجنب ممارسة الأنشطة الشاقة حتى لاتنجم عنها اية مضاعفات تهدد العملية.

2.تجنب ارتداء الملابس الضاغطة التي تؤثر على مناطق الجراحة .

3.اتباع نظام غذائى صحى يسهم في التعافى السريع بعد إجراء عملية شفط الدهون، من خلال تناول الأطعمة الغنية الجيد بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي تساعد جسمك على استعادة قوته.

4.تجنب تناول الملح لأنه يشجع الجسم على الاحتفاظ بالمياه مما قد يؤدي إلى تفاقم التورم، لذا اختر الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم.

5.زيادة تناول البروتين لأنه يساعد في التئام الجروح ، وكذلك إعادة نمو الجلد والعضلات، لذا يجب أن تحتوي كل وجبة أو وجبة خفيفة على مصدر جيد للبروتين.

6.قلل من تناول السكر لأنه يمكن أن يثبط جهاز المناعة لديك، ويسبب اختلال توازن المعادن، ويزيد من مستويات السكر في الدم.

7.تناول كميات صغيرة من الطعام عدة مرات يوميًا لتجنب الغثيان أو الانتفاخ

8. تناول الفواكه مثل البطيخ والفراولة والجريب فروت والكرفس والكوسة لأنها تسرع عملية التعافى من العملية.

9. لابد الحصول على قسطًا من الراحة خلال الـ 24 ساعة الأولى بعد جراحة شفط الدهون، بعد ذلك ، يمكن لبعض التمارين الخفيفة مثل المشي لمسافة قصيرة أن تسرع عملية شفاء الجسم.

10. تجنب ممارسة التمارين شديدة القوة خلال الأسابيع القليلة الأولى بعد شفط الدهون.