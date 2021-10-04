ما هى أسباب وأعراض الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية؟

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القاهرة - سامية سيد - التهاب الشعب الهوائية عدوى تصيب الممرات الهوائية الرئيسية في الرئتين، ويحدث عندما تهيج العدوى مجرى الهواء وتسبب التهابها، وهذا يجعل المصابين ينتجون مخاطًا أكثر من المعتاد، ويحاول الجسم التخلص من هذا المخاط الزائد من خلال السعال، وخلال سلسلة س وج التي يقدمها التقرير المنشور عبر موقع " hse" سنتعرف علي كل ما يخص التهاب الشعب الهوائية وأعراضه وأسبابه وعلاجه.

ما هو التهاب الشعب الهوائية؟

هو أحد الأمراض التي تعرض المصاب لعدم القدرة علي التقاط أنفاسه بشكل جيد، ويرجع السبب قى ذلك إلى التعرض لعدوي تصيب الممرات الهوائية في الرئتين، ويتعرض المصاب للسعال والمخاط الشديد، ويصاب البعض بهذا الالتهاب عادة بعد التعرض لنزلة برد شديدة.



اعراض التهاب الشعب الهوائية

ما هي أعراض الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية؟

-السعال.

-يؤدي السعال إلى ظهور مخاط أصفر مائل إلى الرمادي أو أخضر.

-التهاب الحلق.

-صداع.

-سيلان أو انسداد الأنف.

-أوجاع وآلام في الجسم.

-قد يعاني بعض الأشخاص من ضيق في التنفس أو صفير نتيجة التهاب الشعب الهوائية.



التهاب الشعب الهوائية والعلاج

متي يجب الذهاب للمستشفى في حالة الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية؟

يمكن علاج معظم حالات التهاب الشعب الهوائية الحاد في المنزل بالراحة والأدوية المضادة للالتهابات والكثير من السوائل، ولكن إذا ظهر عليك هذه الأعراض يجب الذهاب مباشرة للطبب، وهي:

-سعال شديد واستمر لأكثر من 3 أسابيع.

-ارتفاع في درجة الحرارة لأكثر من 3 أيام.

-كحة مصاحبة لدم.

-ضيق في التنفس.

ما هي أسباب الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية؟

-الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

-استنشاق مواد مهيجة للشعب الهوائية كالبخور والكلور.

-التدخين يزيد من فرص الإصابة.

-نزلات البرد الشديدة.



علاج التهاب الشعب الهوائية

ما هو علاج التهاب الشعب الهوائية؟

-شرب الكثير من السوائل الدافئة.

-أخذ قسط وافر من الراحة.

-تناول نظام غذائي صحي.

-ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة.

-تجنب التدخين.

-هناك العديد من الأدوية لتخفيف الأعراض كموسعات الشعب والتخلص من السعال.