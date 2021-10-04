شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أمراض الخريف وطرق علاجها.. نزلات البرد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تغيرات الفصول نجد أن البعض يعاني من الحساسية خلال فصل الربيع، وتزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والاكتئاب خلال فصل الخريف، ولذا يقدم الخليج 365 لقرائه بعض الأمراض الشائعة خلال فصل الخريف وطرق الوقاية منها، وذلك وفقا لموقع "lalpathlabs ".

-الإنفلونزا ونزلات البرد:

من المعروف أن نزلات البرد تصيب أي شخص في أي وقت من السنة، ولكن يزداد فرص الإصابة خلال فصل الخريف والشتاء، ويتسبب البرد حدوث سيلان أو انسداد الأنف وإرهاق عام وألم بالجسم و عطس مستمر، وأفضل طريقة لتجنب الإصابة بنزلات البرد اتباع التالي:

-حافظ على رطوبة جسمك.

-الغرغرة بالماء والملح.

-تناول العسل.

-تجنب شرب الماء البارد والسوائل الأخرى الباردة واستبدالها بالسوائل الساخنة.

-انفلونزا المعدة:

هذه العدوى أكثر انتشارًا خلال فصلي الخريف والشتاء، وعندما يضعف جهاز المناعة يتعرض الشخص لصعوبة في محاربة تأثيرات البكتيريا عليه، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لأنفلونزا المعدة القيء والعطش المفرط والبراز الأخضر والحمى والإسهال وفقدان الشهية وآلام منطقة البطن، وهناك بعض العلاجات المنزلية لهذه العرض، ومنها:

- تناول الأرز والخبز المحمص والموز.

-تأكد من غسل يديك والخضروات وأدوات الطبخ قبل تحضير الطعام.

-أخذ قسط كافي من النوم.

-حافظ على رطوبة جسمك.

وهناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها خلال انفلونزا المعدة، ومنها، منتجات الألبان، والمشروبات المحتوية على الكافيين، الطعام الحار، الأطعمة الحمضية، المحليات الصناعية.

- النوبة القلبية:

يجب على الأفراد الذين يعانون من أمراض القلب الاعتناء بأنفسهم خلال فصل الخريف، لأن الموسم المتغير يجلب معه العديد من مشاكل التنفس، والتي تزيد بشكل مباشر من فرص إصابة الشخص بمشاكل في القلب، ولذا عليك اتباع هذه النصائح لتجنب هذا الأمر، ومنها:

-تناول وجبات صغيرة على فترات منتظمة.

-مراقبة مستوى ضغط الدم بانتظام.

-أخذ العلاجات الموصوفة لك في مواعيدها.

-تجنب التدخين.

-قلل من تناول الملح