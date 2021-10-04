أطعمة تزيد الوزن بسرعة

بيروت - نادين محمد -

يوصي الأطباء عادةً باكتساب الوزن للأشخاص الذين يزنون أقل من اللازم لحد قد يتسبب في مجموعة من المشكلات الصحية. قد يأمل لاعبو كمال الأجسام والرياضيون الآخرون أيضًا في زيادة الوزن عن طريق بناء العضلات.

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من المحتمل أن يعاني الشخص الذي يعاني من نقص الوزن من مشاكل صحية ، مثل:

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العقم

تأخر النمو

ضعف جهاز المناعة

هشاشة العظام

زيادة خطر حدوث مضاعفات أثناء الجراحة

سوء التغذية

في حين أن اكتساب الوزن يمكن أن يكون مهمة صعبة، إلا أن الأطعمة التالية قد تساعد في تحقيق هذا الهدف بسرعة. يمكن أيضًا أن تساعد هذه الأطعمة في زيادة حجم العضلات وتعزيز الصحة العامة.

أطعمة لزيادة الوزن بسرعة

1. الحليب

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تساعد حصص البروتين الأشخاص على زيادة الوزن بسهولة وتكون أكثر فعالية إذا تم تناولها بعد فترة وجيزة من التمرين. يقدم الحليب مزيجًا من الدهون والكربوهيدرات والبروتينات. كما أنه مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن ، مثل الكالسيوم.

2. مخفوق البروتين

يمكن لمخفوقات البروتين أن تساعد الشخص على زيادة الوزن بسهولة وكفاءة. منها أنها أكثر فاعلية في المساعدة في بناء العضلات إذا شرب بعد فترة وجيزة من التمرين.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن المخفوقات الجاهزة تحتوي غالبًا على سكر إضافي وإضافات أخرى يجب تجنبها. تحققي من الملصقات بعناية.

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3. الأرز

كوب أرز يحتوي على حوالي 200 سعر حراري، كما أنه مصدر جيد للكربوهيدرات التي تساهم في زيادة الوزن.من السهل دمج الأرز في الوجبات التي تحتوي على البروتينات والخضروات.

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4. اللحوم الحمراء

ثبت أن تناول اللحوم الحمراء يساعد في بناء العضلات واكتساب الوزن؛ تحتوي شرائح اللحم على كل من الليوسين والكرياتين ، وهي عناصر مغذية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز كتلة العضلات. تحتوي شرائح اللحم على البروتين والدهون ، مما يعزز زيادة الوزن. رغم أن الهدف هو زيادة الوزن فإن القطع الأقل دهونًا من اللحوم الحمراء أكثر صحة للقلب من القطع الدهنية.

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5. المكسرات وزبدة الجوز

يمكن أن يساعد تناول المكسرات بانتظام الشخص على زيادة الوزن بأمان. المكسرات هي وجبة خفيفة رائعة ويمكن إضافتها إلى العديد من الوجبات ، بما في ذلك السلطات. تحتوي المكسرات المحمصة الخام أو الجافة على معظم الفوائد الصحية.

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6. النشويات الأخرى

تساعد النشويات بعض الأطعمة المدرجة بالفعل على تعزيز نمو العضلات وزيادة الوزن. يضيفون كميات كبيرة إلى الوجبات ويزيدون من عدد السعرات الحرارية المستهلكة.

تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالنشويات ما يلي:

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بطاطا

حبوب ذرة

الكينوا

الحنطة السوداء

فاصوليا

قرع

الشوفان

البقوليات

الخضروات الجذرية الشتوية

البطاطا الحلوة

معكرونة

حبوب القمح الكاملة

خبز الحبوب الكاملة

ألواح الحبوب

بالإضافة إلى إضافة السعرات الحرارية ، توفر النشويات الطاقة على شكل جلوكوز. يتم تخزين الجلوكوز في الجسم على شكل جليكوجين الذي يحسن الأداء والطاقة أثناء التمرين.



