شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهاق وجفاف العين علامة على نقص فيتامين "أ".. أطعمة هتدعم جسمك به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين أ عنصر غذائي أساسي مسؤول عن دعم الرؤية الصحية ووظيفة المناعة ونمو الخلايا لذلك، فإن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين (أ) سواء من خلال الطعام أو المكملات الغذائية قد يؤدي إلى الإرهاق والتهابات متكررة والعمى الليلي وجفاف شديد في العينين.

ووفقا لتقرير لموقع insider يجب أن تهدف بدلاً من ذلك إلى تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامين (أ) ذلك لأن الأطعمة الكاملة توفر أليافًا ومغذيات دقيقة أكثر من المكملات الغذائية وحدها.

الحصة الغذائية الموصى بها من فيتامين (أ) للرجال البالغين هي 900 ميكروجرام، و 700 ميكروجرام للنساء البالغات، يمكن العثور على فيتامين أ في عدد من الأطعمة الكاملة.

الأطعمه الغنيه بفيتامين أكبد البقر

قطعة من كبد البقر (113 جرام) تحتوي على 5700 ميكروجرام من فيتامين أ ، وهو ما يمثل 633٪ من القيمة اليومية للرجال ، و 814٪ من القيمة اليومية للنساء، يحتوي كبد البقر أيضًا على 23 جرامًا من البروتين ، وهو ما يمثل 40٪ من قيمتك اليومية ، مما يجعله خيارًا رائعًا إذا كنت تبحث عن بناء العضلات بالإضافة إلى ذلك ، مع 150 سعرة حرارية و 4 جرامات من الدهون لكل وجبة ، يعتبر كبد البقر خيارًا غذائيًا مشبعًا وصحيًا لمن يراقبون وزنهم.

البطاطا الحلوة

تحتوي حبة بطاطا حلوة كبيرة مخبوزة مع الجلد على 1730 ميكروجرام من فيتامين أ ، كما تحتوي حصة البطاطا الحلوة أيضًا على 35.3 ملليجرام من فيتامين سي، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في صحة العظام والعضلات والمناعة والجلد.

السبانخ

يحتوي كوب واحد من السبانخ المسلوقة على 943 ميكروجرام من فيتامين أ ، ويوفر كوب واحد من هذه الأوراق الخضراء أيضًا 6.43 مجم من الحديد ، يحتاج جسمك إلى الحديد لإنتاج الهيموجلوبين ، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء المسؤول عن نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم ، والميوجلوبين، وهو بروتين يمد العضلات بالأكسجين.

الجزر

تحتوي جزرة واحدة كبيرة نيئة على 601 ميكروجرام من فيتامين أ، يحتوي الجزر أيضًا على 256 ميكروجرام من اللوتين والزياكسانثين ، وهما من مضادات الأكسدة المعروفة بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض العين المزمنة مثل إعتام عدسة العين.

جبن الريكوتا

يحتوي نصف كوب (حوالي 124 جرام) من جبن الريكوتا على 149 ميكروجرام من فيتامين أ ،الجبن هو أيضا مصدر جيد للكالسيوم الذي يقوي العظام ويحافظ على التوهج الطبيعي.