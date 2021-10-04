شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر 3 أخطاء يرتكبها الناس عند محاولة النوم قد تؤدى للأرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط آثار الحرمان من النوم مع وجود أعراض جانبية قد تشمل البطء المعرفي، وعندما يصبح الحرمان من النوم مزمنًا ، قد تظهر آثار جانبية أكثر خطورة مثل ارتفاع ضغط الدم ومشاكل بصرية، ووفقًا لتقرير موقع "Express"، تؤثر مشاكل النوم على كثير من الناس في أنحاء العالم، لكن الأرقام زادت بشكل حاد في العام الماضي، حيث ارتفع عدد البالغين الذين يعانون من قلة النوم من 1 من كل 6 إلى واحد من كل أربعة، ووفقًا لمدرب النوم البريطانى نيكي بلاكمان، فإن هناك 3 أخطاء شائعة يرتكبها الناس قبل الذهاب إلى الفراش قد تمنعهم من النوم بسهولة.

يمكن أن يسبب القلق مجموعة من المشاكل النفسية، ولكنه قد يجعل من الصعب أيضًا النوم والبقاء نائمين خلال الليل، وقد كشف عدد كبير من الدراسات أن القلق هو أحد بوادر الأرق الرئيسية.

وجدت الدراسات الاستقصائية التي أجريت على مدى السنوات القليلة الماضية أن القلق المتعلق بمشاكل النوم كانت واضحة بشكل خاص بين الأمهات، يقترح نيكي بلاكمان أن هذا يمكن إصلاحه عن طريق إدارة الضغوطات التي تنشأ خلال النهار بكفاءة.

وأوضح: "المشكلة التي يعاني منها كثير من الناس هي أنهم لا يتعاملون مع أفكارهم المقلقة أثناء النهار، لذلك يُترك للتعامل معها في وقت النوم عندما تكون عقولنا على الأقل عقلانية".

توصلت مجموعة من الأبحاث إلى أن كتابة قوائم المهام يمكن أن تساعد في التخلص من الأفكار المسببة للتوتر، مما يساعده على النوم بسرعة أكبر.

وأضاف: "أنت أفضل بكثير في حل المشكلات في النهار مما تكون عليه عندما تكون مستلقيًا في السرير في الليل ، لذا ضع خطة خلال النهار، ضع في اعتبارك أسوأ سيناريو وتوصل إلى قائمة بالخيارات التي يمكنك الرجوع إليها عندما تبدأ في القلق ليلًا - تعامل مع أفكارك السلبية في النهار وستكون إدارتها أسهل كثيرًا في الليل."

هناك مشكلة أخرى تتعلق بصعوبة النوم وهي التركيز بشدة على النوم فعند الذهاب للنوم والتركيز عليه وكلما حاولت النوم أكثر ، كلما كان الأمر أصعب ، مما يخلق حلقة مفرغة.

"حاول ألا تركز كثيرًا على عدد ساعات النوم التي تحصل عليها - فمن الأفضل التركيز على نمط نومك، إذا كان نومك سيئًا في الليل أو في وقت متأخر من الليل حقًا ، فقد يكون من المغري محاولة" اللحاق "بالساعات التي فاتتك بالاستلقاء أو أخذ قيلولة أثناء النهار، ومع ذلك ، فإن هذا لا يؤدي إلا إلى اضطراب نمط نومك ، مما يجعل من الصعب عليك النوم في الليلة التالية.

يؤدي التركيز على النوم النظيف أيضًا إلى زيادة صعوبة الاسترخاء ، تتضمن نصائح نظافة النوم الشائعة كل شيء من تجنب الكافيين والشاشات الزرقاء إلى الاستحمام بماء دافئ قبل الخلود إلى الفراش.

قال بلاكمان: "أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس عندما يكافحون من أجل النوم هو التركيز فقط على تحسين النوم أو نصائح النوم" القياسية ، إذا لم تستطع النوم ، فإن معظم النصائح هي قطع الضوء الأزرق من الهواتف، وخلق بيئة مريحة والاستحمام قبل النوم وما إلى ذلك على الرغم من أن هذه الأنواع من النصائح يمكن أن تساعدك، إلا أنها لن تقطعها دائمًا إذا كنت تعاني من مشكلة في النوم."