شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تتعاملى مع الإمساك عند طفلك حديث الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث الإمساك عندما يصعب على الطفل التبرز، ولكن في حالة القيام بهذه العملية مرة في اليوم أو مرتين أو أكثر فهذا يعني أن معدة الطفل طبيعية وأنه لا يعاني من الإمساك، وتتساءل كثير من الأمهات حول كيف تعرفين إذا كان طفلك يعاني من الإمساك، لذا نتعرف على الإجابة فى السطور التالية وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "hse".

ويصاب الطفل بالإمساك إذا كان البراز يشبه حبيبات جافة صلبة، ولا يستطيع الطفل القيام بعملية الإخراج لمدة يوم أو يومين.

وأضاف التقرير، أن الإجهاد عند خروج البراز أمرًا طبيعيًا عن الطفل، ويصاحبه البكاء يكون علامة على الإمساك، وأيضًا نجد الطفل يتحول لون بشرته إلى اللون الأحمر أو يصدر أصواتًا أخرى.



علاج الامساك عند حديثي الولادة

نادرًا ما يصاب الأطفال الذين يرضعون طبيعيًا بالإمساك لأن حليب الثدي يحتوي على ملين طبيعي، وقد يتبرز الأطفال حديثي الولادة الذين يرضعون رضاعة طبيعية بعد كل رضعة.

ويميل الأطفال الذين يرضعون حليبًا صناعيًا إلى أن يكون لديهم براز أكبر ويحتاجون إلى التبرز أكثر من الأطفال الذين يرضعون طبيعيا.

ولمعالجة الإمساك عند طفلك حديثي الولادة، يمكنك إتباع هذه النصائح، وهي:

-امنحى طفلك حمامًا دافئًا لإرخاء أمعائه.

-دلكي بطن طفلك برفق في اتجاه عقارب الساعة.

-اجعلي طفلك يستلقي على ظهره وحركي رجليه بلطف للخلف وللأمام.

-لا تعطِ طفلك ملينات أبدًا ما لم ينصحك الطبيب.

-تأكدي أن طفلك يحصل على احتياجاته اليومية من السوائل، فيجب أن يتناول الأطفال من عمر 0 ​​إلى 6 أشهر 700 مل من السوائل يوميًا ، من حليب الأم أو الحليب الصناعي.



طرق لعلاج الامساك عند حديثي الولادة

أكد التقرير، ضرورة التحدث إلى الطبيب في هذه الحالات:

-لا يتبرز الطفل في 2 إلى 3 أيام.

-كثرة البكاء.

-يعاني من ألم وضيق شديد عند التبرز.

-نزيف بعد التبرز.

-ارتفاع في حرارة الجسم.

-التقيؤ.

-انتفاخ البطن.

-لا يكتسب الوزن أو يفقد الوزن.